Lyon : Aulas prévient Génésio et fera un bilan après le derby...

De plus en plus contesté, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio dispose toujours du soutien de son président Jean-Michel Aulas. Cependant, le patron de l'OL a envoyé un message à son coach à l'approche de matchs importants, dont le derby face à l'AS Saint-Etienne.

Jean-Michel Aulas attend de meilleurs résultats.

Seulement 8e de Ligue 1 et 3e de son groupe en Europa League, l'Olympique Lyonnais connait un début de saison mitigé. Déjà contesté l'an dernier, l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio se retrouve sous pression avec une gronde de plus en plus importante des supporters. Face à cette situation, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a longtemps apporté son soutien à son coach, mais le technicien français va rapidement devoir obtenir de meilleurs résultats.

Aulas apporte son soutien à Génésio, mais...

Malgré la forte pression mise par les supporters lyonnais, notamment sur les réseaux sociaux, Aulas n'a pas l'intention de lâcher Génésio pour le moment. «Est-ce que ceux qui le critiquent connaissent Bruno Génésio ? Est-ce qu'ils connaissent ses causeries ? Pensent-ils que je suis le moins bien placé après mes 30 ans d'expérience pour prendre les décisions le concernant ?», a demandé le boss de l'OL pour Eurosport.

Si l'entraîneur de 51 ans conserve donc la confiance de son patron, JMA lui a également lancé un message clair. «Si je devais changer, je n'aurais pas d'état d'âme. Si les résultats sont meilleurs, on poursuit. Si on ne peut pas revenir, je ferai autrement. Mais il n'y a pas d'urgence. Monaco n'est qu'à six points et on va les accueillir. Je vous dis qu'on sera à l'arrivée là où on veut être avec ou sans Bruno parce qu'on a signé un super recrutement et qu'on a un super stade», a-t-il assuré.

Un point décisif après le derby ?

Les prochains matchs de l'OL seront donc déterminants pour l'avenir de Génésio. Avec la réception de Monaco et la double confrontation contre Everton en C3, la saison du club rhodanien risque de prendre un virage dans les semaines à venir. Puis le 5 novembre, le déplacement à Saint-Etienne pour le derby donnera lieu à un premier bilan.

«Il est trop tôt pour prendre des décisions après huit matches. On fera le point après le derby. Tous les entraîneurs sont en danger, on est dans un club ambitieux», a ainsi prévenu Aulas. Génésio aura donc 6 rencontres pour permettre à son équipe de remonter la pente. Dans le cas contraire, la patience d'Aulas aura sûrement atteint ses limites...

