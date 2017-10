OM : Lopez, ses soutiens montent au créneau

Décevant depuis le début de la saison, Maxime Lopez a fini par perdre sa place de titulaire au sein du onze marseillais. Mais le jeune milieu de terrain olympien peut compter sur le soutien de ses proches, qui réclament aujourd'hui un peu d'indulgence pour celui qu'on annonçait il y a peu dans le viseur du FC Barcelone.

Maxime Lopez traverse une période difficile à l'OM.

Avec Valère Germain, Morgan Sanson et Patrice Evra, Maxime Lopez fait partie des grands perdants du renouveau marseillais. Décevant depuis le coup d'envoi de cet exercice 2017-18, le jeune milieu de terrain olympien a été victime du nouveau schéma tactique en 4-2-3-1 de l'OM, qui a permis au club phocéen d'enchaîner trois victoires consécutives en championnat et de se hisser sur le podium.

Plus gênant encore, Lopez a été pris en grippe par une partie des supporters marseillais. Incompréhensible pour l'un de ses éducateurs au Burel FC, club amateur du 13e arrondissement de Marseille. «C'est terrible, en plus ce sont les Marseillais qui sont les plus durs, ça me fait enrager. Les supporters devraient protéger Maxime, pas le clouer au pilori» , s'emporte ainsi Serge Obré dans les colonnes de La Provence ce dimanche.

Ses proches ne sont pas inquiets

En cette période difficile, l'international Espoirs peut compter sur le soutien de ses proches. Pour son frère Julien, Maxime Lopez a juste besoin d'un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau. «Max a besoin que ça bouge autour de lui pour être bon. La saison dernière, il avait ses habitudes avec Vainqueur. L'équipe a changé, il a des automatismes à trouver. Il ne traîne pas les pieds à l'entraînement, il a compris le message» , affirme l'attaquant du Paris FC (Ligue 2).

Et si Lopez, qu'on annonçait dans le viseur du FC Barcelone il n'y a pas si longtemps encore, affichait tout simplement ses limites ? Même lorsqu'il était au sommet, on s'interrogeait déjà sur ses capacités à confirmer et à aller plus haut encore en raison de son physique poids plume (1m67 pour 56kg). Mais pour le sélectionneur des U20 tricolores, cette mauvaise passe est plutôt de l'ordre du mental. «Il était porté par l'insouciance, imperméable à la pression, il marchait sur l'eau. Aujourd'hui, il a un statut à gérer, mais je ne suis pas inquiet» , avance ainsi Ludovic Batelli.

Une chose est sûre, Lopez va devoir cravacher pour pousser Rudi Garcia à revoir sa copie et réintégrer le onze de départ marseillais au cours des prochaines semaines.

