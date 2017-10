Equipe de France : une victoire sans la manière, et alors ? Romain Rigaux - Actu Mondial 2018, Mise en ligne: le 08/10/2017 à 09h26 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Sans briller, l'équipe de France a remporté un succès précieux en Bulgarie (1-0) samedi soir dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Conscients de ne pas avoir livré leur meilleure prestation en terme de jeu, les Bleus assurent que l'essentiel est ailleurs et ont aimé l'état d'esprit de cette équipe. Les Bleus de Matuidi ont livré une belle lutte face aux Bulgares Samedi soir, au coup de sifflet final, les Français avaient le sourire. Non pas parce qu'ils venaient de réaliser un match flamboyant, mais parce que l'essentiel était assuré en décrochant les trois points en Bulgarie (1-0). Face à une équipe accrocheuse et dans le froid de Sofia, les Bleus ont avant tout joué avec leurs tripes après avoir ouvert le score dès la 3e minute par Blaise Matuidi. Et tant pis pour la manière. K. Mbappé - «pas le plus beau match de l'année» «Pour les spectateurs, ce n'était pas le plus beau match de l'année» , a reconnu Kylian Mbappé après la rencontre au micro de Canal+ Sport. «C'était un match compliqué avec beaucoup de fautes. On n'a pas fait une grande deuxième mi-temps, on a eu plus de mal. Mais l'essentiel est là, c'est ce qui compte. Mais on doit être capable de faire mieux quand même» , a ajouté son sélectionneur Didier Deschamps, interrogé par TF1. Deschamps aurait notamment apprécié voir son équipe marquer ce deuxième but qui aurait enlevé un peu de stress en fin de match. «Après, on a eu des opportunités pour marquer ce 2e but et on doit travailler sur ce point, il faut qu'on soit plus tueur. Mais on a gagné ! Il faut être content de la victoire. Si on avait bien joué et perdu, on aurait été critiqué» , a lancé le buteur de la soirée Matuidi. Les Bleus ont fait «un match d'hommes» Finalement, que retenir de la prestation des Bleus ? Avant tout, un esprit d'équipe et de combativité à saluer dans un match qui avait tout du piège. «On a fait un bon match dans l'engagement on va dire, un match d'hommes» , a souligné le capitaine Hugo Lloris. «Je suis très heureux du match qu'on a fait. C'étaient des soldats sur le terrain, il fallait tout donner» , s'est félicité Antoine Griezmann, qui avoue avoir pris du plaisir à défendre comme il sait si bien le faire sous les couleurs de l'Atletico Madrid. «Il a fallu faire un match d'hommes, il fallait se battre. Maintenant, il faut terminer le travail à la maison mardi» , rappelle Matuidi. La France qualifiée mardi si... Mardi, il faudra battre la Biélorussie. Ce n'est pas obligatoire mais cela assurera à coup sûr la qualification pour la Coupe du monde 2018. En tête du groupe A avec un point d'avance sur la Suède et quatre sur les Pays-Bas, les Bleus sont au moins assurés d'être barragistes. Si la sélection tricolore ne s'impose pas mardi, il faudra que les Suédois ne fassent pas un meilleur résultat contre les Néerlandais. Mieux vaut s'éviter une telle angoisse... Que pensez-vous de la prestation des Bleus ? Pour vous, le plus important c'est : la victoire ou le jeu produit ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





