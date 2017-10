Bayern : nouvelles peu rassurantes pour Neuer, un gardien recherché pour janvier !

Initialement prévue jusqu'en janvier, l'absence de Manuel Neuer pourrait se prolonger jusqu'en mars. Face à cette possible longue indisponibilité, le Bayern Munich s'active pour trouver un nouveau gardien en janvier et possède déjà quelques pistes.

Neuer finalement absent jusqu'en mars ?

Le Bayern Munich a beau avoir l'un des plus beaux effectifs d'Europe, la perte de Manuel Neuer a été un véritable coup dur pour le club bavarois. C'est simple, depuis l'absence du gardien de 31 ans, le champion d'Allemagne en titre a concédé sept buts en quatre matchs. Son remplaçant Sven Ulreich n'est clairement pas au niveau et les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes...

Opéré du pied mi-septembre pour une foulure du métatarse gauche et initialement indisponible jusqu'en janvier, Neuer pourrait être absent finalement jusqu'en mars ! La faute à une cicatrisation plus longue que prévu. «Une cicatrisation se produit dans le pied et celle-ci pourrait même durer six mois» , a expliqué le gardien bavarois sur la chaîne officielle du club. «Ma rééducation se passe bien jusqu'à présent, je suis très positif et pense que cela va aller mieux», a-t-il cependant précisé.

Le «rêve» Ter Stegen...

Face à cette incertitude, le Bayern a décidé d'agir. En effet, Mundo Deportivo assure que le club bavarois s'est mis en quête d'un portier plus performant qu'Ulreich. Si l'information vient d'un journal catalan, c'est parce que le club allemand a des pistes en Espagne, et notamment à Barcelone. Ainsi, Marc-André ter Stegen (25 ans) fait partie des cibles de la formation de Jupp Heynckes. Le gardien du Barça est même annoncé comme le «rêve du Bayern».

Néanmoins, ce dossier paraît trop compliqué. Titulaire au Barça, Ter Stegen est sous contrat jusqu'en juin 2022 et ne semble pas avoir l'intention de partir. Et même si la tendance changeait, l'Allemand possède une clause libératoire fixée à 180 millions d'euros. Et, au Bayern, ce n'est pas le genre de la maison de dépenser une telle somme. Surtout pour un joueur qui ne serait pas qualifié pour la Ligue des Champions, compétition qu'il a déjà disputée avec le Barça cette saison.

Donnarumma et Arrizabalaga ciblés aussi

En clair, l'ancien du Borussia Mönchengladbach ne devrait rester qu'un rêve et le Bayern étudie déjà d'autres pistes en parallèle. La publication catalane évoque ainsi le nom de Gianluigi Donnarumma, qui a longtemps été annoncé partant lors du dernier mercato avant de finalement prolonger jusqu'en 2021 au Milan AC. L'Italien, sondé par les Bavarois, se laissera-t-il tenté ? Le PSG continue aussi de le surveiller. Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), également suivi par le Real Madrid, est aussi sur les tablettes et apparaît comme une cible plus accessible puisque son contrat se termine en juin prochain. Affaire à suivre...

