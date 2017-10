Equipe de France : surtout, ne pas réveiller de vieux démons !

Pour s'assurer de rester en tête du groupe A des éliminatoires du Mondial 2018 avant la dernière journée, l'équipe de France doit impérativement s'imposer en Bulgarie ce samedi (20h45, sur TF1). Un adversaire qui rappelle forcément de mauvais souvenirs…

Mbappé et les Bleus jouent gros en Bulgarie.

«Ça bouillonne un peu quand même. On est pressé d'être sur le terrain...» A l'image de l'attaquant Kylian Mbappé, tous les supporters des Bleus attendent avec impatience le déplacement de l'équipe de France en Bulgarie ce samedi (20h45, sur TF1) à l'occasion de l'avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Après avoir déjà grillé un joker le mois dernier face au Luxembourg (0-0), la bande à Didier Deschamps n'a plus le droit à l'erreur. Tout autre résultat qu'une victoire risquerait de coûter cher aux Tricolores qui pourraient perdre la tête de leur groupe éliminatoire et donc ne plus être maîtres de leur destin au moment de recevoir la Biélorussie mardi prochain lors de la dernière journée (voir le classement et le calendrier).

La Bulgarie intraitable à la maison

Pour éviter ce scénario catastrophe, les Bleus ont bien veillé tout au long de la semaine à ne pas prendre de haut leur adversaire. «La Bulgarie a deux visages: moins performante à l'extérieur, mais à domicile, elle a gagné quatre fois (en 4 matchs, ndlr)», a pris soin de répéter Deschamps, qui, jusqu'au bout, n'a pas voulu lâcher le moindre indice sur ses choix. «Contre le Luxembourg, on a une grosse part de responsabilités, on n'avait pas commencé avec l'agressivité et la détermination à laquelle on devrait prétendre. ( …) Maintenant, c'est un tout autre match. Dès le coup d'envoi, il faudra montrer nos intentions et gagner», a ajouté le capitaine Hugo Lloris pour montrer que le message est bien passé.

Et puis, en raison des précédents entre les deux sélections, pas question pour les Bleus de fanfaronner. Et cela, même si le traumatisant France-Bulgarie (1-2) du 17 novembre 1993 qui avait privé les Tricolores du Mondial 1994, semble bien loin pour la nouvelle génération. «Kostadinov (bourreau de la France ce jour-là, ndlr) ? Non, ça ne me dit rien. Connais pas», a assuré Mbappé. «Donc il n'y aura pas de fantôme dans mon esprit à moi.»

En 4-3-3 avec Mbappé et Lacazette ?

Entre les absences (Laurent Koscielny, Benjamin Mendy, Layvin Kurzawa, Paul Pogba et Ousmane Dembélé sont indisponibles) et les choix forts attendus de la part de "DD" puisque Corentin Tolisso, Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette devraient débuter dans un 4-3-3 (voir l'article de 8h59), les Bleus se présenteront avec un onze sensiblement différent de celui qui avait surclassé ce même adversaire il y a un an jour pour jour au stade de France (4-1). Critiqué pour sa frilosité après la défaite (1-2) en juin en Suède, Deschamps semble cette fois parti pour changer son fusil d'épaule et oser. A ses joueurs de lui donner raison durant la bataille qui les attend à Sofia.

La compo probable : Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann.

