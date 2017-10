Journal des Transferts : Rabiot et Areola font traîner le PSG, Iniesta et Heynckes sont éternels, une menace plane sur Cavani... Romain Lantheaume - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 07/10/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Rabiot et Areola traînent pour prolonger, Iniesta rempile enfin au Barça, le PSG prêt à sacrifier Cavani pour Alexis Sanchez, l'entraîneur Jupp Heynckes de retour au Bayern, Özil mis sur le marché en janvier… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Rabiot pas pressé de prolonger au PSG. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Areola et Rabiot prennent leur temps A leur avantage au cours des dernières semaines et tous deux sous contrat jusqu'en juin 2019, le gardien Alphonse Areola (24 ans) et le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans) ne sont pas pressés de prolonger en faveur du Paris Saint-Germain. Vexé par ses dirigeants qui ont tenté de recruter un gardien cet été (Jan Oblak puis Pepe Reina) d'après France Football, trop gourmand financièrement d'après RMC, le portier tricolore chercherait à temporiser. Des rumeurs que dément l'intéressé. «Tout ce qui se dit sur moi est faux ! Nous parlerons de mon avenir en temps et en heure en interne avec le club» , a clarifié le Parisien sur Twitter. «Je tiens à dire que je suis attaché au club, qui a l'ambition de tout gagner, à la ville de Paris, et que je suis très concentré sur ma saison.» Il faudra également faire preuve de patience pour Rabiot. «Depuis un an, le PSG veut que je prolonge» , a avoué l'international tricolore sur RMC. «J'ai dit que je voulais faire une saison tranquille pour voir comment ça se passait. Les dirigeants ont compris. On verra plus tard.» L'ancien Toulousain a posé ses conditions pour rempiler et exige notamment d'avoir des garanties sur son poste de relayeur. «Dans ma carrière, j'espère aussi pouvoir vivre d'autres expériences» , a-t-il également lâché, admettant un faible pour la Premier League. 2. La fin du feuilleton Iniesta Après plusieurs mois de suspense concernant la prolongation de son contrat qui se terminait en juin prochain, Andrés Iniesta (33 ans) a signé un nouveau bail avec le FC Barcelone vendredi ! Le milieu barcelonais et le Barça «sont convenus d'un accord unissant le capitaine et le club à vie», peut-on lire dans un communiqué. «En 118 ans d'histoire, c'est la première fois que le club propose un contrat à vie à un joueur. C'est une récompense pour Andrés Iniesta et son immense carrière», a souligné le club catalan son site officiel. «Avec 639 matches officiels disputés sous le maillot du Barça, Andrés Iniesta est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club. Il a inscrit 55 buts depuis ses débuts en équipe première, le 29 octobre 2002, il y a 15 ans.» 3. Alexis Sanchez à la place de Cavani ? Voici une sacrée bombe lâchée par le média Le Parisien ! En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans) se trouve dans le viseur du directeur sportif du Paris Saint-Germain Antero Henrique. Et selon le quotidien régional, le PSG travaille toujours sur l'arrivée du Chilien, qui hésite entre le club de la capitale et Manchester City. Si le salaire de l'avant-centre serait conséquent, Sanchez présente l'avantage d'être libre et le coût de son arrivée serait réduit. Mais pour équilibrer ses comptes par rapport au fair-play financier, le PSG serait prêt à sacrifier Edinson Cavani (30 ans) ! En interne, Henrique ne serait pas convaincu par le rendement de l'Uruguayen et son départ pourrait permettre d'empocher un beau chèque tout en rendant possible le recrutement de Sanchez, un ami de Neymar. Une hypothèse crédible puisque le Gunner était déjà ciblé par Paris l'été dernier. Mais Manchester City et Chelsea restent également à l'affût. Affaire à suivre... 4. Le Bayern appelle papy Heynckes à la rescousse ! Grosse surprise sur le banc du Bayern Munich ! Alors que les noms de Thomas Tuchel (libre), Julian Nagelsmann (Hoffenheim), Louis van Gaal (libre), Luis Enrique (libre), ou encore Lucien Favre (Nice) revenaient avec insistance pour succéder à l'entraîneur Carlo Ancelotti, limogé la semaine dernière, le quintuple champion d'Allemagne en titre a finalement sorti un autre coach de son chapeau. Vendredi, le club bavarois a officialisé le retour de Jupp Heynckes ! Le technicien de 72 ans sort de la retraite qu'il avait prise en 2013 à l'issue d'un triplé historique avec le Bayern (Bundesliga - Coupe d'Allemagne - Ligue des Champions) et signe son 4e passage sur le banc du cador allemand. «Je n'aurais pas accepté pour un autre club au monde, mais le FC Bayern Munich est une affaire de coeur pour moi», a raconté Heynckes qui s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Le temps peut-être d'attendre que le jeune Nagelsmann termine l'exercice avec Hoffenheim avant de rejoindre le géant bavarois. 5. La porte s'ouvre pour Özil Quel avenir pour Mesut Özil (28 ans) ? En fin de contrat en juin, le milieu offensif est loin d'avoir trouvé un accord avec Arsenal pour prolonger. Et à en croire le Daily Mirror, le club londonien aurait revu sa position au sujet de l'ancien Merengue. Les Gunners seraient désormais tentés par une vente en janvier en cas de belle offre qui permettrait d'éviter un départ gratuit en fin de saison. Une aubaine pour l'Inter Milan, qui a confirmé son intérêt pour l'Allemand cette semaine. Mais les Nerazzurri ne sont pas seuls sur les rangs et The Independent assure que Manchester United est également très intéressé. Chez les Red Devils, Özil retrouverait José Mourinho, son ancien entraîneur au Real Madrid. Selon le média anglais, les deux hommes ont gardé de très bons contacts, ce qui pourrait faciliter un éventuel transfert. Reste à savoir quel montant réclamera Arsenal. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 7 octobre 2017 à 12h C'est officiel : - Eric Roy a été nommé manager sportif du RC Lens.

- A 38 ans, le latéral droit Pascal Chimbonda reprend du service au FC Washington (D9 anglaise).

- Libre, l'attaquant Alberto Gilardino a signé pour deux ans à Spezia, en Serie B.

- Anderlecht a nommé l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck sur son banc.

- Le milieu de terrain Adrien Silva ne pourra pas jouer pour Leicester avant janvier. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'option d'achat automatique de l'OM pour le latéral gauche Jordan Amavi a été activée.

- Le Barça serait moins intéressé par le milieu de terrain de l'OM, Maxime Lopez.

- Le gardien remplaçant du PSG Kevin Trapp songe à partir cet hiver, Dortmund est sur les rangs.

- Le latéral droit Thomas Meunier affirme que le PSG ne lui a pas encore proposé de prolonger.

- Le PSG n'aurait pas oublié le gardien du Milan Gianluigi Donnarumma.

- Le coach de New York City, Patrick Vieira, a confirmé avoir dit non à l'ASSE cet été.

- L'entraîneur Philippe Hinschberger se trouve sur la sellette au FC Metz.

- Le coach Gabriel Heinze a été proposé aux Grenats. A l'étranger - Le Milan veut rapatrier l'ailier du Barça Gerard Deulofeu en prêt.

- L'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Real.

- Blessé, l'ailier Franck Ribéry pourrait ne pas être prolongé par le Bayern au terme de son contrat en juin.

- Limogé par le Bayern, l'entraîneur Carlo Ancelotti ne reprendra pas de club cette saison.

- En janvier, le Barça pourrait proposer 110 M€ bonus inclus à Liverpool pour le milieu offensif Philippe Coutinho.

- L'attaquant Harry Kane n'exclut pas un départ de Tottenham.

- Tottenham pourrait se séparer de l'ailier Georges-Kévin Nkoudou en janvier. - Chelsea veut faire prolonger l'ailier Eden Hazard, quitte à lui offrir le meilleur salaire de Premier League (340 000 € hebdomadaires).

- Le gardien Thibaut Courtois rêve du Real et ne veut pas prolonger à Chelsea.

- Les Blues ciblent le latéral gauche de la Juve, Alex Sandro, pour l'été prochain.

- Le défenseur central Virgil van Dijk aimerait quitter Southampton en janvier.

- Everton a renouvelé sa confiance à l'entraîneur Ronald Koeman.

- Le Milan AC s'intéresse au milieu offensif de Manchester City, David Silva.

