Ligue 1 : Marcelo, Luiz Gustavo... les décisions de la Commission de Discipline vont faire jaser !

Réunie ce jeudi, la Commission de Discipline de la LFP examinait plusieurs cas épineux. En premier lieu celui du défenseur central lyonnais, Marcelo, dont le carton rouge polémique a été maintenu. En revanche, le milieu de terrain marseillais Luiz Gustavo s'en tire avec un match de suspension plus un avec sursis et il pourra participer au Clasico.

La pilule va avoir du mal à passer pour le Lyonnais Marcelo.

«J'étais en train de me retourner et c'est lui qui m'a touché, pas moi ! C'est une honte ! On ne peut pas faire ça ici en France. (…). On doit revenir sur cette décision, car je n'ai rien fait de mal, je pense que c'est possible.»

Après son expulsion sévère à Angers (3-3) dimanche en Ligue 1, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Marcelo (30 ans), invitait la Commission de Discipline de la LFP à faire preuve de clémence en prenant en compte le fait qu'il avait involontairement percuté le carton jaune de l'arbitre, Mikael Lesage.

L'OL va l'avoir mauvaise…

Peine perdue. Réunie ce jeudi, l'instance s'est montrée intransigeante en suspendant le Brésilien pour un match. La recrue rhodanienne loupera donc le choc du 13 octobre face à l'AS Monaco en championnat. Cette décision ne manquera pas de faire parler alors que lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, 65,6% des 10 320 lecteurs qui ont voté se montraient favorables à l'annulation du carton rouge du Gone.

Luiz Gustavo l'a échappé belle

Il ne serait pas étonnant d'entendre le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, monter au créneau au cours des prochaines heures. Surtout que dans le même temps, la commission a fait preuve de clémence pour l'autre grosse affaire au menu, le cas du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo (30 ans). Expulsé dimanche contre Nice (4-2) le Brésilien est sanctionné d'un match de suspension plus un avec sursis.

Le Phocéen s'en tire bien, d'abord parce que son tacle sur Pierre Lees-Melou était dangereux («sur le contact, il m'arrache, la chaussette est trouée, je saigne», a raconté l'Aiglon après la rencontre), ensuite parce que la recrue se trouvait déjà sous la menace d'une suspension en cas de simple carton jaune. Le joueur le plus sanctionné cette saison en Ligue 1 avec cinq avertissements et une expulsion récoltés en 7 petits matchs manquera donc seulement le déplacement à Strasbourg le 15 octobre mais il sera éligible pour le Clasico du 22 octobre face au Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour l'OM et sans doute un motif de mécontentement supplémentaire pour les Gones…

Vidéo : le carton rouge polémique de Marcelo

