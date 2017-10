Equipe de France : Deschamps hésite entre Sissoko et Mbappé, il est bien le seul... Damien Da Silva - Equipe De France, Mise en ligne: le 05/10/2017 à 12h04 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Avant le match face à la Bulgarie samedi (20h45) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps dispose d'une hésitation entre Moussa Sissoko et Kylian Mbappé. De nombreux observateurs ont un conseil pour le technicien tricolore... Kylian Mbappé aura-t-il les faveurs de Deschamps ? L'équipe de France va disputer un match décisif lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 samedi (20h45) face à la Bulgarie. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps va utiliser son schéma tactique préférentiel (4-2-3-1) avec quasiment son ossature habituelle, à l'exception de Lucas Digne et Blaise Matuidi pour remplacer Layvin Kurzawa et Paul Pogba, blessés. Mais un doute subsiste encore concernant une place dans le onze du technicien tricolore pour cette partie. Sur le côté droit de l'attaque, Deschamps hésite entre Moussa Sissoko (28 ans, 52 sélections et 2 buts) et Kylian Mbappé (18 ans, 6 sélections et 1 but). Une hésitation incomprise dans le monde du foot... Denoueix milite pour l'évidence Mbappé Véritable soldat de Deschamps et auteur d'un Euro 2016 superbe, Sissoko revient en forme ces dernières semaines en enchaînant les matchs avec Tottenham. Dans ce contexte, son retour chez les Bleus n'était pas une surprise. Mais en face, Mbappé a confirmé son énorme potentiel avec le Paris Saint-Germain et il paraît impossible de se passer de ses services selon Raynald Denoueix. «Pour se passer de Mbappé, il faut y réfléchir à deux fois. Techniquement, physiquement, c'est au-dessous de tout. Tactiquement aussi. Dans l'absolu, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe, petit espace, grands espaces, peu importe. C'est l'évidence», a confié l'ancien coach du FC Nantes à Eurosport. Dugarry ne se pose même pas la question Et Denoueix n'est bien évidemment pas le seul à tenir un tel discours. Impressionnant de maturité, Mbappé a démontré qu'il était capable de briller dans les grands rendez-vous, son parcours en Ligue des Champions avec l'AS Monaco la saison dernière mais aussi son dernier match en C1 avec le PSG contre le Bayern Munich (3-0) le prouvent. C'est simple, pour Christophe Dugarry, le jeune gamin de 18 doit même devenir la pièce centrale de l'équipe de Deschamps. «Quand j'entends que dans un système en 4-2-3-1 ou même en 4-3-3, il sera en concurrence avec Sissoko, Giroud, Lemar ou Payet, ça me fait bondir. Mbappé est capable de jouer à ces trois postes, il faut le mettre. Aucun des trois, que ce soit Sissoko, Giroud ou Payet, aussi bons et sympathiques soient-ils, n'est au-dessus. Mbappé peut faire des différences à lui tout seul. Il montre que c'est un joueur incroyable et remarquable, capable de jouer aux trois postes. Pour moi, la question ne se pose pas», a insisté le champion du monde 1998 pour RMC. Plébiscité par les observateurs et le public, Mbappé sera attendu au tournant s'il dispose de la confiance de Deschamps en Bulgarie. Que pensez-vous des propos de Denoueix et Dugarry ? Votre choix entre Kylian Mbappé et Moussa Sissoko ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS