Lyon : Genesio n'a pas que des détracteurs

Très critiqué depuis plusieurs mois maintenant et régulièrement mis sous pression par Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio compte aussi de précieux soutiens en interne. Joueurs, dirigeants et anciens de la maison, ils sont aujourd'hui nombreux à voler au secours de l'entraîneur lyonnais.

Les soutiens se multiplient pour Bruno Genesio.

Avec une modeste 8e pace au classement après 8 journées et deux nuls en deux rencontres de Ligue Europa dont il veut disputer la finale dans son stade, l'Olympique Lyonnais a débuté sa saison de façon très poussive. Et Bruno Genesio reste sous le feu des critiques. D'autant que Jean-Michel Aulas lui met régulièrement un petit coup de pression.

Si ses détracteurs sont nombreux, l'entraîneur des Gones peut aussi compter sur de précieux soutiens. Chez ses joueurs notamment. «On est tous derrière Bruno Genesio. On ne peut pas mettre la faute sur lui. Ce ne sont pas des fautes tactiques ou un problème d'entraîneur quand on a un joueur exclu ou quand on marque des buts contre notre camp, comme je l'ai fait dans ce match» , relevait ainsi le latéral droit Rafael après le nouveau nul, le 6e déjà toutes compétitions confondues cette saison, de l'OL à Angers dimanche (3-3).

Une "superbe causerie" avant le match à Angers

Bernard Lacombe est lui aussi monté au créneau cette semaine pour faire savoir tout le bien qu'il pensait de Genesio avec cet exemple précis. «J'étais à l'hôtel à Angers, à côté de Joël Bats, et j'ai écouté la causerie de Bruno aux joueurs, confiait le dirigeant lyonnais au Progrès. Il a utilisé des mots très forts, sur l'engagement, la rigueur. J'avais les yeux qui me piquaient, je me suis dit : 'Je vais aller jouer ce soir ! Une superbe causerie.'»

«Le travail est plutôt bien fait» , estime Violeau

Ses soutiens, l'entraîneur du club rhodanien peut aussi les trouver chez des anciens de la maison, qui voient bien que le manque actuel de résultats n'est pas directement imputable à Genesio. «J'ai beaucoup de mal avec les critiques que subit Bruno Genesio car je trouve que depuis sa prise de fonctions, le travail est plutôt bien fait, juge ainsi Philippe Violeau, 269 matchs disputés avec Lyon entre 1997 et 2003, interrogé par le site Olympique-et-lyonnais. Maintenant, c'est à lui d'amener son équipe à la plénitude de l'envie. Je pense que tout le monde doit prendre sur lui. Mais c'est le football, il y a beaucoup d'exigence et d'impatience. Un bon entraîneur doit savoir gérer habilement la pression.»

Bruno Genesio tient pour l'instant tant bien que mal. Mais on le sent marqué par les résultats actuels de son équipe. Et par les nombreuses critiques dont il est la cible depuis le milieu de la saison dernière maintenant. Une victoire à domicile face à Monaco le 13 octobre prochain lui donnerait un peu de répit bienvenu.

