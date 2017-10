PSG : Meunier se confie sur la concurrence avec Alves

Doublé par Daniel Alves dans la hiérarchie cet été au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier ne panique pas. Le Belge est conscient d'être face à un sérieux concurrent et qu'il aura l'occasion de se montrer cette saison. Et il ne compte pas gâcher ses occasions.

Meunier entame sa deuxième saison au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2016, Thomas Meunier a été la belle surprise de la saison 2016-2017 dans la capitale. Recruté au départ comme doublure de Serge Aurier, le latéral droit belge est finalement parvenu à s'imposer pour s'installer dans le couloir et pousser l'Ivoirien vers la sortie cet été. Mais depuis le début de la saison, le défenseur de 26 ans doit composer avec la concurrence de Daniel Alves. C'est autre chose.

T. Meunier - «je fais ce que je peux»

S'il estime que Alves et Serge Aurier «se valent» , Meunier est tout de même bien conscient que le Brésilien est plus dur à déloger. «Dani a l'expérience et un caractère de leader sur le terrain. Et puis voilà, quand on investit sur un joueur comme ça, on se doit de le mettre sur le terrain. Surtout quand les prestations sont bonnes» , reconnaît le Diable Rouge dans des propos relayés par L'Equipe.

Cela n'a pas empêché Meunier de disputer cinq matchs cette saison, tous comme titulaire. Avec des prestations abouties. «De mon côté, je prends mon mal en patience. Quand je joue, je fais ce que je peux, et je fais généralement de bons matchs» , glisse-t-il en assurant vouloir montrer au staff «qu'ils peuvent compter sur moi» .

Meunier va se battre

Attention à ne pas croire que Meunier a déjà rendu les armes. Il compte bien pousser derrière Alves. «Des fois, ronger son frein sur le banc, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, c'est le football, je suis dans une équipe du top cinq mondial, où les doublures et les titulaires sont à peu près du même niveau. Il faut un peu de chance parfois. Voir les choix du coach. Je prends juste mon mal en patience parce que pour l'instant, je ne suis pas la priorité. Mais je ferai tout pour compliquer au maximum les choix» , insiste-t-il.

Avec le calendrier chargé du PSG cette saison, le Belge aura l'occasion de jouer durant les mois à venir. «Maintenant, on va voir comment ça va se passer aussi. Si on va aller jusqu'au bout dans toutes les compétitions. Mais si c'est comme l'année passée, on va jouer à peu près 70 matchs. Et chacun aura du temps de jeu pour se montrer» , assure-t-il. Une attitude exemplaire, une doublure performante quand elle joue et déterminée à prouver sa valeur... Paris a vraiment fait une bonne pioche avec Meunier.

Que pensez-vous des propos de Meunier ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...