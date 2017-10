PSG : Lucas, il est temps de partir ?

Quasiment pas utilisé depuis le début de la saison, Lucas ne semble plus avoir d'avenir au Paris Saint-Germain. Si le Brésilien espère toujours s'imposer, un départ semble être la meilleure solution pour retrouver du temps de jeu.

Cette saison, Lucas passe son temps sur le banc

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, Lucas Moura n'a jamais totalement convaincu. Capable de fulgurances, comme un soir de mars 2014 face à l'OM avec un rush qui aurait pu se terminer par un but d'anthologie, l'ailier brésilien a parfois été bon, voire très bon. Mais pas assez pour en faire un joueur indispensable au PSG.

Lucas, 6e attaquant dans la hiérarchie

Si Lucas est parfois resté titulaire pendant plusieurs matchs ces dernières saisons, c'est avant tout parce qu'il n'y avait pas toujours une très forte concurrence pour le faire sortir du onze. Mais ça, c'était avant. Ses 19 buts inscrits toutes compétitions confondues la saison dernière ne pèsent pas lourd désormais lorsque Unai Emery doit composer son attaque cette saison avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé.

Lorsque l'on s'interroge sur le quatrième homme de l'attaque parisienne, on songe davantage au duel entre Julian Draxler et Angel Di Maria. Lucas, lui, est un peu tombé dans l'oubli. Pour son entraîneur aussi qui ne lui a offert que 37 minutes depuis le début de l'exercice. Désormais sixième dans la hiérarchie, le Brésilien de 25 ans est bien parti pour vivre une saison galère.

Alex lui conseille de partir

«En restant ici, je savais que ça allait être difficile, mais c'est un défi pour moi» , confiait récemment celui qui a refusé de partir cet été afin de ne pas perturber la grossesse de sa femme. Mais la question peut se poser à nouveau en janvier : n'est-il pas temps de partir ? «A sa place, je serais déjà parti pour faire mon trou ailleurs» , a lancé l'ancien Parisien Alex dans les colonnes de L'Equipe.

Le Brésilien a d'ailleurs des destinations en tête pour son compatriote. «Le football espagnol pourrait lui convenir. Il pourrait profiter des espaces pour faire parler sa vitesse et sa technique. Même si l'Angleterre ne semble pas propice, je l'aurais bien vu à Arsenal. Ils jouent un football plus propre, plus technique. Il avait des contacts je crois. Ce serait une bonne option pour lui en hiver» , a-t-il assuré.

Le PSG est vendeur

Lucas acceptera-t-il un départ en janvier en cas de belle proposition ? Désireux de vendre pour équilibrer les finances, les dirigeants parisiens ne s'opposeront pas à son départ. Sauf, peut-être, si Di Maria et Draxler venaient à s'en aller. Mais la tendance n'est pas à un départ des deux joueurs en même temps. Reste aussi à savoir si un club est prêt à accepter les exigences du club de la capitale. Car avec un temps de jeu de plus en plus faible, le prix de Lucas est en train de chuter.

