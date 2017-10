Lyon : pour remporter la L1 et une coupe d'Europe, Aulas annonce la couleur

Très présent sur le marché des transferts cet été, l'Olympique Lyonnais va continuer de dépenser son argent dans les années à venir. Rassuré par les finances du club, Jean-Michel Aulas veut bâtir une équipe capable d'atteindre des objectifs très élevés.

Aulas reste très ambitieux pour l'OL

Avec la construction de son stade et des résultats financiers déficitaires pendant six ans, l'Olympique Lyonnais n'a pas eu d'autres choix ces dernières années que de réduire la voilure en terme de dépenses sur le marché des transferts. Le club rhodanien avait alors essentiellement fait confiance aux jeunes issus de son centre de formation pour bâtir une équipe compétitive. Mais depuis deux ans, les finances sont revenues dans le vert.

Lyon veut des jeunes de grands clubs

Après un bénéfice de 9,8 millions d'euros lors de l'exercice 2015-2016, l'OL affiche encore un résultat net positif de 4,7 millions d'euros pour la saison dernière. «Nous sommes très satisfaits» , s'est réjoui Jean-Michel Aulas dans des propos relayés par Le Progrès. Le président lyonnais peut avoir le sourire après avoir déjà annoncé cet été un chiffre d'affaires record de 250 millions d'euros, soit une hausse de 15%.

Avec une bonne santé financière de retour, l'OL va donc continuer d'investir sur le marché des transferts. Aulas annonce la couleur concernant le profil de joueurs recherchés. «Nous allons continuer à recruter des profils jeunes et talentueux, à fort potentiel et venant de grands clubs» , a expliqué «JMA» . Un modèle qui fonctionne notamment du côté de l'AS Monaco, devenue experte dans le recrutement de jeunes joueurs talentueux revendus à prix d'or.

Aulas veut «une équipe de premier plan»

Cet été, l'OL a déjà investi près de 50 millions d'euros pour recruter Marcelo (Besiktas), Kenny Tete (Ajax), Mariano (Real Madrid), Bertrand Traoré (Chelsea), Ferland Mendy (Le Havre), Fernando Marçal (Benfica), Tanguy Ndombélé (Amiens) et Pape Diop (Celta Vigo). Des dépenses qui n'ont pas vidé les caisses puisque dans le même temps, Lyon a récupéré 53 M€ avec la vente d'Alexandre Lacazette (Arsenal), 41,5 M€ avec celle de Corentin Tolisso (Bayern Munich) et 16 M€ avec le départ d'Emanuel Mammana (Zénit Saint-Pétersbourg).

Le club rhodanien devrait donc encore animer les prochains mercatos. Surtout qu'Aulas n'a rien perdu de ses grandes ambitions. «Si on ne lie pas performances sportives et investissements, on n'est pas dans notre projet qui est de redevenir champion de France et de gagner une coupe d'Europe. Pour ça, il faut avoir une équipe de premier plan» , a-t-il assuré. Si la Ligue des Champions semble pour le moment inatteignable, remporter la Ligue Europa est en revanche plus dans les cordes de l'OL.

