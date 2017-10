Equipe de France : entre le bon soldat Sissoko et la nouvelle star Mbappé, Deschamps hésite encore

Pour affronter la Bulgarie samedi, Didier Deschamps a déjà en tête l'équipe qu'il compte aligner. Avec encore un doute dans son esprit : qui de Moussa Sissoko ou de Kylian Mbappé occupera le côté droit de l'attaque des Bleus ?

Kylian Mbappé aura-t-il la préférence de Deschamps en Bulgarie ?

On connaît déjà, ou presque, le onze de départ de Didier Deschamps pour affronter la Bulgarie samedi, prochain match de qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2018. A cette occasion, sauf surprise, le sélectionneur tricolore devrait aligner un habituel 4-2-3-1.

Devant Hugo Lloris, on retrouvera sur les côtés Djibril Sidibé et Layvin Kurzawa, même si les deux ont dû écourter leur séance d'entraînement hier lundi. Dans l'axe, en l'absence de Laurent Koscielny, Deschamps fera confiance à la paire Raphaël Varane-Samuel Umtiti. Dans l'entrejeu, Blaise Matuidi, au top avec la Juventus Turin, profitera du forfait de Paul Pogba pour retrouver une place au côté de Ngolo Kanté.

«Quand j'ai eu à l'utiliser, je sais qu'il va répondre»

En attaque, Antoine Griezmann est une nouvelle fois attendu en soutien d'Olivier Giroud. A gauche, Dimitri Payet, de retour à un bon niveau avec l'Olympique de Marseille, devrait débuter. En réalité, la seule interrogation du sélectionneur réside sur le côté droit : qui de Moussa Sissoko (28 ans, 52 sélections, 2 buts) ou de Kylian Mbappé (18 ans, 6 sélections, 1 but) débutera ?

Deschamps a toujours confiance en l'ancien Toulousain, sur lequel Mauricio Pochettino s'appuie désormais à Tottenham. «Moussa a retrouvé du temps de jeu. Il enchaîne les matchs et il est performant. Il a l'expérience et il a fait un Euro où il a été très performant. Il n'a pas un poste bien défini. C'est un bon soldat. Quand j'ai à l'utiliser, je sais qu'il va répondre» , a rappelé DD en conférence de presse.

«On se rend compte qu'il est aussi performant dans cette zone-là»

Mais la nouvelle star parisienne part peut-être avec une longueur d'avance. Car s'il doutait de sa capacité à être aussi performant à droite qu'à gauche, les prestations de Mbappé avec le Paris Saint-Germain ont donné une réponse claire à Deschamps.

«Aujourd'hui, à Paris, il est dans un registre plus axe droit, mais avec pas mal de liberté aussi. Il peut être performant dans l'axe, il peut être performant à gauche. Il y avait des gros doutes sur le fait qu'il puisse l'être à droite et on se rend compte qu'il est aussi performant dans cette zone-là» , a fait remarquer le sélectionneur. Même si la confiance de Deschamps envers Sissoko peut se comprendre, on a tout de même davantage envie de voir la nouvelle star du football français débuter cette rencontre en Bulgarie.

L'équipe de France attendue :

Lloris - Sidibé (ou Jallet), Varane, Umtiti, Kurzawa (ou Digne) - Kanté, Matuidi - Mbappé (ou Sissoko), Griezmann, Payet - Giroud.

Que pensez-vous du onze de départ des Bleus attendu face à la Bulgarie ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.