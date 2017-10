Lyon : en colère, Marcelo réclame l'annulation de son carton rouge !

Injustement expulsé à Angers (3-3) dimanche, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Marcelo ne cache pas sa colère. Dans les colonnes du Progrès, le Brésilien s'est lâché et a demandé à la LFP d'annuler son carton rouge.

Marcelo ne comprend pas son expulsion à Angers.

Une fois de plus, l'Olympique Lyonnais a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Mais face à Angers (3-3) dimanche en Ligue 1, le club rhodanien a été victime d'une décision arbitrale lourde de conséquence.

Dès la 50e minute, alors qu'ils menaient 3-1, les hommes de Bruno Genesio ont été injustement réduits à 10 après l'expulsion de Marcelo. En contestant son avertissement, le défenseur central a involontairement percuté le carton jaune de l'arbitre Mikael Lesage, qui n'a pas hésité à sortir le carton rouge.

Marcelo - «c'est une honte !»

De quoi provoquer la colère du Brésilien qui n'accepte pas cette sanction. «Cela me rend triste parce qu'on était en train de mener au score et tout le monde a pu voir ce qui s'est passé, a réagi l'ancien joueur du Besiktas dans Le Progrès. J'étais en train de me retourner et c'est lui qui m'a touché, pas moi ! C'est une honte ! On ne peut pas faire ça ici en France à un joueur dans ce championnat qui est l'un des meilleurs du monde.»

«Je suis d'accord pour le carton jaune, mais tout le monde a vu qu'il a fait une erreur, je n'y suis pour rien» , a poursuivi le Lyonnais, automatiquement suspendu pour la prochaine journée, soit la réception de l'AS Monaco le 13 octobre. Du coup, le président Jean-Michel Aulas a rapidement demandé à la LFP d'annuler la suspension de sa recrue.

Aulas est déjà sur le coup

Pour Marcelo, il s'agirait d'une maigre consolation. «On doit revenir sur cette décision, car je n'ai rien fait de mal, je pense que c'est possible. J'espère que je pourrai jouer contre Monaco» , a demandé le défenseur de 30 ans. Autant dire que l'omniprésent Aulas fera son maximum pour réparer cette injustice.

L'expulsion de Marcelo

Selon vous, la LFP doit-elle annuler la suspension de Marcelo ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.