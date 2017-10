Europe : Mbappé, Neymar, Lukaku, Dembélé, Mendy... Les joueurs qui ont pris le plus de valeur depuis la reprise !

D'après une nouvelle étude de l'Observatoire du football CIES, Romelu Lukaku est le joueur dont la valeur a le plus augmenté depuis le début de la saison. Deux Français complètent le top 5 et la valeur de Neymar continue aussi de grimper.

Mbappé est estimé à 145,8 millions d'euros

L'Observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) a publié une nouvelle étude concernant les estimations des valeurs des joueurs évoluant dans les cinq principaux championnats européens (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France). Cette fois-ci, les chercheurs ont établi un classement des plus fortes augmentations depuis la reprise de la saison en juillet.

Lukaku au top

Grâce à un algorithme s'appuyant sur presque 2000 transferts, mais aussi sur la performance des joueurs et de leurs équipes, le statut international, le contrat, l'âge et le poste, le CIES calcule la valeur estimée d'un joueur. Et d'après ces calculs, Romelu Lukaku vaudrait actuellement 158,5 millions d'euros, contre 102,7 millions le 1er juillet. Soit une augmentation de 55,8 millions d'euros en trois mois ! Transféré à Manchester United cet été et auteur de débuts tonitruants (10 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues), le Belge connaît la plus forte augmentation.

Mbappé a déjà pris 50,4 M€, Neymar vaut 239,6 M€ !

Le Red Devil devance légèrement le Français Kylian Mbappé. L'ancien Monégasque arrivé au Paris Saint-Germain voit sa valeur passer de 95,4 à 145,8 millions d'euros, soit une hausse de 50,4 millions d'euros ! Le top 5 est complété par le Turinois Paulo Dybala (161 M€, +47,3 M€), le Barcelonais Ousmane Dembélé (137,5 M€, +45 M€) et le Red Alex Oxlade-Chamberlain (58,5 M€, +31,7 M€). Derrière, on retrouve Neymar. Le Brésilien était estimé à 211,2 M€ en juillet et vaudrait désormais 239,6 M€, soit 28,4 M€ de plus.

Mendy sur le podium des Français

Le Citizen Benjamin Mendy (53 M€, +23,6 M€) est le 3e Français de ce classement, à la 15e place. On retrouve ensuite le Mancunien Paul Pogba (153,1 M€, +22,1 M€) à la 19e place, le Monégasque Thomas Lemar (90,3 M€, + 21,9 M€) au 20e rang, le Blue Tiémoué Bakayoko (70,8 M€, +19,6 M€) à la 24e position et le Barcelonais Samuel Umtiti (87,3 M€, +18,4 M€) à la 27e place. A noter aussi qu'Alexandre Lacazette, transféré à Arsenal est 34e et vaudrait désormais 80,6 M€ (+16 M€), tandis que le Mancunien Anthony Martial est 49e (82,2 M€, +13,3 M€) juste derrière Blaise Matuidi (30,8 M€, +13,9 M€), parti à la Juventus Turin.

Evolution de la valeur de transfert depuis le 01/07/2017 (en millions d'euros)

