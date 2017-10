OM : le Champions Project, le mercato, Garcia, Mitroglou... Nasri n'est pas tendre ! Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 02/10/2017 à 10h38 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Malgré des contacts, Samir Nasri n'a pas signé son retour à l'Olympique de Marseille l'été dernier. Et le milieu de terrain d'Antalyaspor ne se prive pas pour faire savoir ce qu'il pense du mercato de l'OM, des dirigeants en place ou encore de l'entraîneur Rudi Garcia. Samir Nasri suit toujours l'OM de très près. «On a eu des discussions, mais ce n'est pas allé plus loin que ça. Le coach avait dit que ce n'était pas dans son budget, voilà. Intéressé ? Je ne sais pas... (…) Un retour, ce n'est jamais bon.» Finalement transféré de Manchester City vers Antalyaspor, le milieu offensif Samir Nasri (30 ans) a reconnu avoir eu des contacts avec son club formateur de l'Olympique de Marseille cet été. Mais comme le Français l'a raconté dimanche au micro de Canal+, les discussions n'ont pas abouti et visiblement l'intéressé ne regrette pas son choix puisqu'il porte un regard très critique sur le projet phocéen, survendu selon lui par les dirigeants. «Les supporters se sentent floués» «Je pense qu'ils se sont un peu emballés avec le nom du projet. Si on n'avait pas communiqué sur le "Champions Project", tout le monde aurait trouvé correct le recrutement de l'OM, pour essayer de se qualifier pour une Coupe européenne», a estimé l'ancien Gunner. «En mettant ce nom, en annonçant des chiffres en début de mercato, en disant que l'on allait mettre 40 millions sur un avant-centre, forcément après ça fait de la déception. Les supporters se sentent floués par toutes ces promesses. (…) Quand on voit que Paris recrute Neymar, Mbappé, que Monaco va chercher Jovetic ou Baldé ou Tielemans, on se dit qu'on nous a menti. C'est dommage. (…) Le président a eu des propos maladroits avec l'histoire de la tisane. A Marseille, on ne te pardonne rien, c'est comme ça.» Autre acteur de l'OM qui en prend pour son grade : l'entraîneur Rudi Garcia. Le 6-1 concédé face à l'AS Monaco le 27 août reste toujours en travers de la gorge de Nasri. «Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Marseille n'arrive pas à jouer contre les gros du championnat. C'est une réalité et c'est un problème qui vient du coach, parce que tactiquement, l'équipe n'est pas prête», a estimé le Marseillais de naissance. «Je trouve que la construction de l'effectif n'est pas équilibrée. Au milieu de terrain, c'est très, très pauvre. Peut-être qu'ils n'avaient pas les finances, ça je ne sais pas.» «Mitroglou ? Un peu cher» Concernant le mercato justement, l'ancien Minot a des choses à dire. Pour lui, mieux aurait valu faire un effort pour acheter définitivement l'attaquant Bafétimbi Gomis, parti à Galatasaray au terme de son prêt réussi, plutôt que de se hasarder à recruter Konstantínos Mítroglou, qui vient tout juste de retrouver les terrains. «Mitroglou, ça a été un petit peu cher quand même. 15 millions plus 12,5 millions si on veut racheter la clause (l'OM a seulement acquis un peu plus de 50% de ses droits, ndlr). Pour un joueur de 29 ans, qu'on n'est pas sûr de revendre…», a glissé Nasri. «Maintenant s'il te met 20 buts par saison...» «Bafé il était là. Il a mis 20 buts et il coûte trois millions. Même s'il a un salaire à trois millions, ils l'ont donné à Luiz Gustavo, ils pouvaient le donner à Gomis. C'est simplement qu'ils pensaient avoir peut-être un attaquant avec un nom plus ronflant. Et cet attaquant n'est pas venu.» Un discours passionné qui prouve que l'attachement est toujours là. D'ailleurs, à l'avenir Nasri ne dit pas non à un retour, mais davantage en tant qu'entraîneur ou directeur sportif… Partagez-vous l'avis de Samir Nasri ? Aimeriez-vous le voir revenir à l'OM ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





