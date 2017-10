Scénario fou et cruel pour les Lyonnais ! - Débrief et NOTES des joueurs (SCO 3-3 OL)

Au terme d'un match complètement fou, l'Olympique Lyonnais a été tenu en échec sur la pelouse d'Angers (3-3). Longtemps dominateurs, les Gones pourront regretter (et contester) l'expulsion de Marcelo dès le début de la deuxième période.

Rafael malheureux sur son but contre son camp.

Entre ces deux équipes spécialistes du match nul, on pouvait craindre un match peu emballant. Au final, on a bien eu droit à un partage des points, mais surtout à une partie au scénario fou ! Et ce dès les premières minutes.

Au-dessus techniquement, les hommes de Genesio ne tardaient pas à concrétiser leur domination. Sur un bon centre de Rafael, Mariano Diaz, qui touchait son premier ballon, ouvrait le score avec un peu de réussite (0-1, 5e). Battu dans les duels, le SCO pensait encaisser dans la foulée un second but… finalement refusé à Fekir, signalé hors-jeu par l'arbitre central étant donné que son assistant était à la rue...

L'OL a fait le travail à la pause

L'occasion pour Angers de revenir progressivement dans la partie. Et les locaux pouvaient remercier Depay, coupable sur le csc de Rafael (1-1, 30e) ! Pas de quoi affecter la supériorité lyonnaise. Juste avant la pause, l'OL reprenait l'avantage grâce à Diakhaby de la tête (1-2, 38e) puis par l'intermédiaire de Depay (1-3, 41e). Même si Lyon a tendance à se faire rejoindre au score en ce moment, on voyait mal les Gones lâcher ce succès. Et pourtant…

Marcelo, le tournant du match !

Partie sur un gros rythme, cette deuxième période débutait avec un incroyable fait de jeu : l'expulsion injuste du Lyonnais Marcelo (50e) ! En contestant son carton jaune, le défenseur, de dos, tapait involontairement le carton de l'arbitre qui décidait de le sanctionner sévèrement. Le début d'un match fou, et à l'avantage du SCO.

C'est d'abord Toko Ekambi qui réduisait le score (2-3, 58e) face à une équipe de l'OL étouffée. Et comme on le sentait venir, le SCO égalisait grâce à une tête de Traoré (3-3, 67e) ! C'était dur pour Lyon, qui résistait et ramenait quand même le point du match nul grâce à son gardien Lopes héroïque ! De son côté, Angers devra attendre pour sa première victoire à domicile.

La note du match : 8/10

Quel scénario de fou ! Alors que les premières minutes annonçaient un match à sens unique, les rebondissements ont été nombreux. Il est vrai que l'expulsion injuste de Marcelo a influencé la physionomie de la partie. Les spectateurs neutres ne s'en plaindront pas.

Les buts :

- Servi par Traoré côté droit, Rafael centre sans chercher à dribbler Andreu. Son ballon précis atterrit dans les pieds de Mariano Diaz dont la frappe croisée et écrasée termine au fond des filets (0-1, 5e).

- Profitant du manque d'implication de Depay, Manceau part de sa moitié de terrain et s'en va centrer. Inquiété par Toko Ekambi dans son dos, Rafael dévie le ballon dans son propre but (1-1, 30e).

- Sur un corner de Fekir de la droite vers la gauche, Diakhaby décolle plus haut que tout le monde et place une superbe tête dans la lucarne (1-2, 38e) !

- Après une belle combinaison côté gauche, la frappe de Fekir est très mal repoussée par le gardien Letellier. Une occasion en or pour Depay qui marque dans le but vide (1-3, 41e).

- Après un une-deux avec Crivelli plein axe, Toko Ekambi décoche une belle frappe croisée à l'entrée de la surface et trompe Lopes (2-3, 58e).

- Sur un corner de Mangani au deuxième poteau, Traoré fait parler sa puissance et marque de la tête (3-3, 67e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Anthony Lopes (8/10)

Qui aurait pu prédire que le gardien lyonnais deviendrait l'homme du match ? Peu sollicité en première période, l'international portugais a finalement permis à son équipe de ramener un petit point du Stade Raymond Kopa. En plus de ses sorties spectaculaires, il a sorti le grand jeu sur la frappe de Sunu dans le temps additionnel !

ANGERS :

Alexandre Letellier (4) : si le gardien du SCO a gagné son duel contre Fekir, on retiendra aussi ses erreurs. A l'image de sa sortie ratée face à Mariano Diaz, ou de la frappe mal repoussée qui a permis à Depay de marquer.

Vincent Manceau (6) : en jambes, le latéral droit n'a pas ménagé ses efforts sur ses débordements. Il a donc été récompensé puisque l'un de ses centres a provoqué le but contre son camp de Rafael.

Ismaël Traoré (6) : après une grosse occasion ratée, le capitaine d'Angers s'est bien rattrapé en inscrivant le but de l'égalisation. A noter que sa puissance l'a bien aidé dans ses duels avec Fekir. Il a d'ailleurs été à la limite du penalty.

Romain Thomas (4,5) : en difficulté sur les appels de Mariano Diaz, le défenseur central est l'auteur de quelques relances maladroites.

Yohann Andreu (6) : le latéral gauche n'a peut-être jamais autant centré dans sa carrière ! En position d'ailier en fin de match, il n'a pas hésité à envoyer des ballons dans la surface lyonnaise. Du pied droit ou du pied gauche, ses centres étaient dangereux.

Baptiste Santamaria (5) : chargé de suivre Fekir entre les lignes, le milieu défensif a plutôt bien accompli sa mission. Mais balle au pied, il n'a pas été très inspiré. Une grosse frayeur en fin de match lorsqu'il commet une faute sur Depay juste avant la surface...

Flavien Tait (6) : très mobile, le milieu offensif a beaucoup gêné le secteur défensif de l'OL. Ce n'est pas un hasard s'il a subi autant de fautes. Neutralisé par Lopes sur sa seule occasion. Remplacé à la 54e par Gilles Sunu (non noté), qui aurait pu arracher la victoire sans l'arrêt de Lopes !

Angelo Fulgini (3,5) : comme souvent, ses accélérations plein axe ont fait mal. Mais il a multiplié les mauvaises décisions et gâché ses bonnes actions. Remplacé à la 54e par Pierrick Capelle (non noté), qui a amené de la vitesse et des centres sur le côté gauche.

Thomas Mangani (4,5) : habitué à régaler ses coéquipiers, le milieu de terrain avait le pied gauche déréglé ce dimanche. Beaucoup trop de déchet ! Heureusement, son corner permet à Traoré d'égaliser.

Karl Toko Ekambi (7,5) : compte tenu de son style de jeu, l'ailier camerounais n'a pas réussi tout ce qu'il a tenté. Mais il a été un danger permanent pour l'OL avec ses dribbles, ses accélérations, ses centres et ses frappes. Auteur d'un beau but, il a lancé la révolte en fin de match.

Enzo Crivelli (5) : l'avant-centre n'a clairement pas réalisé son meilleur match de la saison. Mangé par Marcelo en première période, il s'est réveillé lorsque son équipe s'est révolté après l'expulsion du défenseur lyonnais. Il délivre quand même une passe décisive pour Toko Ekambi. Remplacé à la 72e par Baptiste Guillaume (non noté), qui rate l'immanquable sur son premier ballon ! L'ancien Lensois peut s'en vouloir.

LYON :

Anthony Lopes (8) : voir commentaires ci-dessus.

Rafael (6,5) : passeur décisif pour Mariano Diaz, le latéral droit est l'auteur d'un énorme début de match ! Omniprésent, il n'a pas cessé de déborder, tout en bloquant son côté. Malheureux sur son but contre son camp, il ne passe pas loin du carton rouge en fin de rencontre.

Marcelo (4) : impérial dans les airs, le Brésilien a rassuré les siens sur les nombreux centres angevins en première période. Mais il laisse ses coéquipiers à 10 pendant tout le deuxième acte. Une expulsion sévère, puisque sa main touche involontairement le carton de l'arbitre, mais lourde de conséquence.

Mouctar Diakhaby (5,5) : titularisé à la place de Morel, le jeune défenseur central s'est montré serein avant la pause, autant dans ses interventions qu'à la relance. Il marque même un joli but de la tête. Mais après l'expulsion de Marcelo, il a souffert face aux vagues angevines.

Ferland Mendy (4,5) : assez discret sur le plan offensif, l'ancien Havrais a été mis en danger. Même si l'ailier angevin Tait repiquait dans l'axe, c'est le latéral Manceau qui lui a posé des problèmes. Il faut dire que Depay ne l'a pas aidé...

Tanguy Ndombélé (5) : match plus difficile pour le milieu défensif. Toujours aussi impressionnant physiquement, il a disparu en seconde période et n'a pas été en mesure de poser le pied sur le ballon. Et encore moins d'arrêter les actions angevines. Remplacé à la 84e par Jordan Ferri (non noté).

Lucas Tousart (4,5) : à l'image de Ndombélé, le successeur de Gonalons n'était pas aussi impérial que d'habitude. Cela s'est encore plus ressenti lorsque l'OL a joué à 10.

Bertrand Traoré (4,5) : connu pour sa percussion, l'ailier burkinabé a eu tendance à demander ses ballons dans l'axe pour laisser le côté à Rafael. Résultat, on ne l'a pas beaucoup vu et il n'a pas combiné avec le latéral droit. Remplacé à la 54e par Maxwel Cornet (non noté), pas malheureux sur son dégagement raté.

Nabil Fekir (6) : intéressant en première période, durant laquelle il délivre une passe décisive avant d'être à l'origine du but de Depay, l'international français n'a pas été décisif après la pause. La preuve, il rate la balle du 4-1, celle qui aurait pu tuer le match. Le plus combatif côté lyonnais, il n'a pas caché sa frustration.

Memphis Depay (5,5) : le Néerlandais n'a pas fini de frustrer les supporters de l'OL. Capable de gestes de classe et de marquer un but dans cette partie, il a aussi montré son mauvais côté en faisant semblant de défendre sur le latéral Manceau. Résultat, but pour Angers...

Mariano Díaz (6) : buteur sur son premier ballon, l'ancien joueur du Real Madrid est passé tout prêt du doublé sur sa deuxième occasion. Peu impliqué dans le jeu, il rate son contrôle alors qu'il était seul face à Letellier. Frustré à sa sortie lorsqu'il a été remplacé à la 55e par Jérémy Morel (non noté), précieux pour son jeu de tête.

ANGERS 3-3 LYON (mi-tps: 1-3) - FRANCE - Ligue 1 / 8e journée

Stade : Stade Raymond Kopa - Arbitre : M. Lesage



Buts : Rafael (30e, csc) K. Toko Ekambi (58e) I. Traoré (67e) pour ANGERS - Mariano Díaz (5e) M. Diakhaby (38e) M. Depay (41e) pour LYON

Avertissements : R. Thomas (59e) , B. Santamaria (78e) , pour ANGERS - Marcelo (50e) , Rafael (64e) , J. Ferri (90+2e) , pour LYON - Expulsions : Marcelo (50e) , pour LYON



ANGERS : A. Letellier - V. Manceau , I. Traoré , R. Thomas , Y. Andreu - B. Santamaria - F. Tait (G. Sunu, 84e) , A. Fulgini (P. Capelle, 54e) , T. Mangani , K. Toko Ekambi - E. Crivelli (B. Guillaume, 72e)



LYON : Anthony Lopes - Rafael , Marcelo , M. Diakhaby , F. Mendy - T. NDombèlé (J. Ferri, 84e) , L. Tousart - B. Traoré (M. Cornet, 54e) , N. Fekir , M. Depay - Mariano Díaz (J. Morel, 55e)



