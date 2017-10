PSG : à son nouveau poste, Draxler a été bluffant !

Aligné dans l'entrejeu face à Bordeaux (6-2) samedi en Ligue 1, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Julian Draxler s'est parfaitement adapté. A l'aise à ce poste de relayeur, l'Allemand a convaincu son entraîneur Unai Emery.

La superbe reprise de volée de Julian Draxler contre Bordeaux !

En l'absence de Thiago Motta, blessé, les Girondins de Bordeaux s'attendaient sûrement à affronter un Paris Saint-Germain en 4-2-3-1. Surtout après l'annonce de la titularisation de Julian Draxler. Mais contrairement à ses dernières apparitions, le milieu offensif n'a pas évolué au poste de meneur de jeu, mais plutôt en tant que relayeur ! Un rôle que l'international allemand avait déjà tenu en sélection, et qu'il a parfaitement maîtrisé samedi au Parc des Princes.

Emery a été séduit

Grand artisan de la démonstration du PSG face à Bordeaux (6-2), Draxler a livré une prestation complète, aussi bien à la récupération que dans sa projection vers l'avant. Son superbe but, une reprise de volée du gauche, en est le parfait exemple puisqu'il était à l'origine de l'action avec un ballon intercepté. Forcément, l'entraîneur Unai Emery a apprécié.

«Nous sommes une équipe nouvelle, on a besoin de maîtriser l'équilibre entre les lignes avec ou sans le ballon. C'est pour ça qu'avec Draxler on a fait ce travail, pour être prêts au milieu et aussi en soutien des joueurs d'attaque, a expliqué le coach espagnol. Il a été très concentré pour le faire et cela nous offre plus d'options tactiques.» De son côté, l'ancien joueur de Schalke 04 a pris du plaisir à ce nouveau poste.

Draxler a adoré son nouveau poste

«C'est mon meilleur match cette saison, a-t-il estimé. C'est correct car c'était difficile depuis le début de saison, je ne jouais pas bien et pas beaucoup. Mais j'ai progressé et je suis content. C'est un plaisir de jouer avec cette équipe. Cette position est bonne pour moi, je me sens bien sur le terrain.» En cas d'absence d'un titulaire au milieu, Draxler représente une alternative crédible au profil différent.

Barré par la concurrence devant, le meilleur joueur de la dernière Coupe des Confédérations peut donc espérer un temps de jeu correct grâce à sa polyvalence. Reste à savoir si cette possibilité change la donne concernant son avenir, lui que l'on annonce parmi les joueurs sacrifiés pour respecter le fair-play financier. En tout cas, le surprise Draxler n'est pas une bonne nouvelle pour Giovani Lo Celso et Christopher Nkunku…

