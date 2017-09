Journal des Transferts : le PSG fait sauter Ancelotti, Draxler et Pastore ont la cote, Monaco veut piocher au Barça... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 30/09/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG fait sauter Ancelotti, Draxler et Pastore ont la cote, Monaco veut piocher au Barça, Diego Costa retourne à la maison, Paris n'oublie pas Alexis Sanchez... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Ancelotti n'a pas résisté à la défaite contre le PSG (0-3) Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Ancelotti viré après la gifle face au PSG La défaite du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain (0-3) en Ligue des Champions a fait des dégâts. Le club bavarois a décidé de se séparer de son entraîneur Carlo Ancelotti, un peu plus d'un an après son arrivée. L'Italien avait été lâché par cinq cadres du vestiaire : Mats Hummels, Jérôme Boateng, Arjen Robben, Franck Ribéry et Thomas Müller. C'est son adjoint, le Français Willy Sagnol, qui assurera l'intérim contre le Herta Berlin ce dimanche en attendant l'arrivée d'un nouveau coach sur le banc. D'après la presse allemande, c'est l'ancien technicien de Dortmund, Thomas Tuchel, qui prendra la succession d'Ancelotti. L'Allemand a été vu prenant l'avion pour Munich. 2. Draxler et Pastore ont la cote S'il a été très décevant à Montpellier samedi (0-0) alors qu'il a eu l'opportunité de débuter la rencontre avec les absences de Neymar et Angel Di Maria, Julian Draxler n'a pas su se montrer à son avantage. Malgré tout, le milieu offensif parisien devrait encore être sollicité en janvier prochain lui qui avait refusé de quitter le PSG l'été dernier malgré les convoitises de grands clubs européens. D'après la presse anglaise, Arsenal et Liverpool, déjà venus aux renseignements durant l'intersaison, seraient toujours sur le coup. Il se dit aussi que Zinedine Zidane penserait à lui pour compléter l'effectif du Real Madrid pour la deuxième partie de saison... Quant à Javier Pastore, toujours gêné par des douleurs aux mollets, l'Inter Milan pourrait bouger en janvier. L'entraîneur du club italien Luciano Spalletti souhaiterait confier les clés du jeu de son équipe au meneur de jeu francilien. Les Nerazzurri comptent sur leur directeur sportif Walter Sabatini qui avait fait venir l'Argentin à Palerme. Des contacts existeraient d'ailleurs entre les deux hommes. "Flaco" sera-t-il tenté alors que son avenir au PSG est flou ? La patience des dirigeants parisiens avec un joueur trop régulièrement blessé a peut-être bientôt atteint sa limite... 3. Monaco veut piocher au Barça En difficulté au FC Barcelone, où il ne fait pas partie des plans d'Ernesto Valverde, André Gomes est annoncé possible partant cet hiver. Le club catalan souhaite s'en séparer afin de faire de la place à Leon Goretzka (Schalke 04). Selon Mundo Deportivo, l'AS Monaco fait partie des prétendants. Leonardo Jardim se verrait bien reforcer son milieu de terrain avec son compatriote portugais. Mais l'ASM ne devrait pas être le seul club intéressé par un joueur recruté 35 millions d'euros en 2016. 4. Diego Costa de retour à la maison Cela ne faisait plus l'ombre d'un doute depuis l'annonce d'un accord avec Chelsea, et c'est désormais officiel. Comme prévu, l'attaquant Diego Costa s'est engagé en faveur de l'Atletico Madrid mardi. Le contrat porte jusqu'en juin 2021, tandis que le montant de la transaction est estimé à 55 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Le Brésilien de naissance enfilera le numéro 18 chez les Colchoneros où il avait déjà évolué de 2010 à 2014. En raison de l'interdiction de recrutement du club madrilène, le buteur ne pourra pas jouer avec l'équipe avant janvier. 5. Paris n'oublie pas Alexis Sanchez Annoncé l'été dernier dans le viseur du Paris Saint-Germain notamment, Alexis Sanchez est finalement resté à Arsenal pendant que le club francilien recrutait Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG a-t-il oublié l'ailier des Gunners ? A priori non. A en croire le média chilien El Mercurio, les dirigeants parisiens seraient disposés à lui offrir une prime à la signature de 10 millions d'euros pour accompagner un salaire sans aucun doute XXL, alors que son contrat à Londres se termine en juin. Reste à savoir si l'ancien Barcelonais sera intéressé en cas de proposition parisienne, lui qui préférait rester en Angleterre cet été, où Manchester City avait l'avantage. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 30 septembre 2017 à 12h C'est officiel : - Le défenseur central Raphaël Varane a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2022.

- Le Real Madrid a prolongé son attaquant Marco Asensio jusqu'en 2023.

- Le latéral droit de l'OM Hiroki Sakai a prolongé jusqu'en 2021.

- Bordeaux a prolongé son ailier Malcom jusqu'en 2021.

- Le défenseur Jérémy Morel a prolongé avec Lyon jusqu'en 2019.

- Le milieu Marcos Llorente a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2021.

- Leonardo a été nommé entraîneur d'Antalyaspor (Turquie).

- L'attaquant Patrick Cutrone a prolongé avec le Milan AC jusqu'en 2021.

- Fran Escriba a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Villarreal. Javi Calleja lui succède.

- Manolo Marquez a démissionné de son poste d'entraîneur de Las Palmas. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu du PSG, Thiago Motta, dispute certainement sa dernière saison.

- Galatasaray pourrait faire une offre pour le milieu offensif de l'OM Dimitri Payet en janvier. Un départ n'est pas du tout au programme.

- L'attaquant de Nice, Alassane Pléa, plaît au FC Séville.

- Tottenham est intéressé par le défenseur central de Rennes, Joris Gnagnon.

- L'Inter Milan discute avec Lille pour le milieu Yves Bissouma.

- Arsenal observe le défenseur central du Havre, Harold Moukoudi. A l'étranger - Le milieu Andrés Iniesta va prolonger son contrat au FC Barcelone prochainement.

- Le FC Barcelone pourrait faire une nouvelle offre en janvier pour le milieu de Liverpool, Philippe Coutinho.

- En plus du Real Madrid, le FC Barcelone est aussi sur les rangs pour l'attaquant du RB Leipzig Timo Werner.

- Manchester United serait prêt à débourser jusqu'à 175 M€ pour l'attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala.

- Arsenal songe à faire une offre en janvier pour l'attaquant de Naples, Dries Mertens.

- En fin de contrat en juin 2019, le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué, intéresse l'Inter Milan et la Juventus Turin.

- Everton compte revenir à la charge cet hiver pour l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud. Les Toffees pendent aussi à l'attaquant de l'Atletico Madrid, Kevin Gameiro. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





