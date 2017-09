Bayern : le successeur d'Ancelotti est déjà en approche !

Deux jours après le limogeage de Carlo Ancelotti, le Bayern Munich tiendrait déjà son successeur. L'ancien coach de Dortmund, Thomas Tuchel, est en route pour Munich, d'après la presse allemande.

Tuchel devrait être le nouvel entraîneur du Bayern

Un peu plus d'un an après son arrivée, Carlo Ancelotti a été limogé de son poste d'entraîneur du Bayern Munich. Jeudi, le technicien italien n'avait pas résisté à la lourde défaite concédée par son équipe sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-3) en Ligue des Champions. Et visiblement, le club bavarois tient déjà son successeur.

Les dirigeants bavarois ont un objectif clair : recruter un entraîneur allemand. Comme Josep Guardiola avant lui, Ancelotti a dû composer avec des critiques sur le jeu pratiqué par son équipe. Il semble que les supporters bavarois ne soient pas trop friands de l'inspiration latine amenée par les deux techniciens. Pour renouer avec le passé d'une «équipe qui a fait fureur en Europe et en Allemagne» , comme l'a annoncé Karl-Heinz Rummenigge, il fallait donc un homme du pays.

Tuchel s'envole pour Munich

Si le nom de Julian Nagelsmann, séduisant à la tête d'Hoffenheim, a circulé, il ne sera vraisemblablement pas le nouvel entraîneur du Bayern. Selon le quotidien allemand Bild, le club bavarois a choisi Thomas Tuchel, seul candidat intéressant et répondant aux critères sur le marché. Une photo de lui prenant l'avion pour Munich a même été publiée par le journal. Sa nomination pourrait tomber dans les prochains jours, alors que Willy Sagnol dirigera le match de dimanche contre le Herta Berlin.

Passé par les bancs de Mayence (2009-2014) et de Dortmund (2015-2017), Tuchel a été nommé meilleur entraîneur de Bundesliga en 2016. Le technicien de 44 ans pourrait toutefois redonner une touche espagnole au Bayern. S'il avait conservé une partie du «gegenpressing» de Jürgen Klopp au BVB, avec un pressing intense et des transitions offensives fulgurantes, il s'était ensuite inspiré de Josep Guardiola, qu'il admire énormément, pour installer un jeu de possession avec des attaques placées. Cela avait fait de Dortmund l'une des équipes les plus agréables à regarder. Mais, on le sait, la beauté du jeu ne suffira pas au Bayern.

