Décevant, Marseille chute en Autriche... - Débrief et NOTES des joueurs (Salzbourg 1-0 OM)

Après une seconde période difficile, l'Olympique de Marseille s'est incliné face à Salzbourg (0-1) pour le compte de la 2e journée de l'Europa League. Un résultat qui complique la vie du club phocéen dans ce Groupe I.

Moanes Dabour a marqué le but de la victoire pour Salzbourg.

L'Olympique de Marseille ne méritait pas mieux. Largement dominé en seconde période, le club phocéen s'est incliné sur la pelouse du RB Salzbourg (0-1) ce jeudi lors de la 2e journée de l'Europa League. Malgré un Florian Thauvin en forme, les hommes de Rudi Garcia, qui avait choisi de reposer plusieurs cadres comme Mandanda, Sakai ou Payet, ont cédé à l'occasion d'une seconde période compliquée.

Au classement, l'OM occupe la 3e place du Groupe I, avec un point de retard sur la formation autrichienne, désormais en tête. Vainqueur face au Vitoria Guimaraes (2-1) dans l'autre match de la poule, Konyaspor passe devant Marseille.

Dabbur rate l'immanquable !

Dans une Red Bull Arena aux deux tiers vide, les supporters marseillais faisaient du bruit et l'OM réalisait une entame de match intéressante avec la maîtrise du ballon. De plus en plus tranchants, les Phocéens enchaînaient les actions et pourtant la première grosse occasion était pour les Autrichiens avec une tête piquée de Miranda parfaitement détournée par Pelé. Mais quelques minutes plus tard, le gardien olympien commettait une énorme bévue en tentant de dribbler Dabbur, qui mettait longtemps à tirer et Rami avait le temps d'intervenir sur sa ligne pour sauver les siens !

L'OM souffre et craque...

Si Marseille était plutôt séduisant dans le jeu, Pelé ne rassurait pas avec une nouvelle erreur finalement rattrapée juste avant la pause. Au retour des vestiaires, le portier de l'OM se distinguait encore, mais positivement cette fois-ci en repoussant une frappe puissante de Dabbur. Après un long temps-fort de Salzbourg, Marseille réagissait sur un coup-franc de Thauvin qui frôlait le poteau !

Mais les Autrichiens étaient bien plus entreprenants, Evra laissait filer dans son dos Lainer, qui servait en retrait Dabbur pour l'ouverture du score d'une frappe à bout portant (1-0, 73e). Après ce but, Rudi Garcia effectuait ses trois changements en lançant notamment Mitroglou. Suffisant pour relancer l'OM ? Pas vraiment... Malgré un rush de Sarr terminé par un tir non cadré, Marseille ne se révoltait pas et chutait face à Salzbourg.

La note du match : 5/10

Un match plutôt paradoxal. Déjà l'ambiance a été étrange dans une Red Bull Arena aux deux tiers vide, même si les supporters olympiens ont fait le show. Ensuite, le match n'a pas été d'une grande qualité avec un certain déchet technique malgré une intensité digne d'une rencontre de coupe d'Europe. Pour emballer cette partie, les occasions et les buts ont manqué.

Le but :

- Sur un dédoublement de Lainer, le latéral profite de l'attentisme d'Evra pour partir dans son dos. D'un centre en retrait, il trouve Dabbur qui fusille à bout portant Pelé (1-0, 73e).

L'homme du match : Moanes Dabour (7/10)

L'attaquant de Salzbourg a tout connu durant cette partie ! Sur l'énorme boulette de Pelé, il a trop pris son temps et a malheureusement vu sa tentative être repoussée sur sa ligne par Rami. Malgré tout, il ne s'est pas découragé et a été encore une menace sur une frappe puissante au retour des vestiaires. Finalement, ses efforts ont été récompensés avec ce but à bout portant pour donner la victoire à son équipe.

Les NOTES des Marseillais

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (4) : un match très animé pour le portier de l'OM ! Aligné afin de faire souffler Mandanda, le gardien a parfaitement débuté sa rencontre avec un bel arrêt sur une tête dangereuse de Miranda. Mais par la suite, il a été en difficulté... En ratant un dribble face à Dabbur, il a été tout proche d'encaisser un but gag mais Rami l'a sauvé sur sa ligne. Juste après, il n'a pas dégagé une grande sérénité à l'image d'une nouvelle erreur rattrapée juste avant la pause. En seconde période, il a été bien mieux avec une nouvelle parade sur un tir puissant de Dabbur. Il ne peut rien faire sur le but de l'attaquant de Salzbourg...

Bouna Sarr (5) : positionné à ce poste de latéral droit, l'ancien Messin confirme qu'il peut être une bonne solution. Appliqué et sérieux, il a été irréprochable sur le plan défensif tout en apportant par ses montées dans son couloir. Son duo avec Thauvin a été le plus intéressant de la soirée.

Adil Rami (5,5) : un match propre pour le défenseur central de l'OM. Même s'il se tient encore son épaule sur certains duels, il a répondu présent dans l'intensité et a notamment sauvé son équipe après l'énorme boulette de Pelé. Dans l'ensemble, il a bien tenu son rôle de patron de cette défense.

Rolando (4) : le Portugais a rendu une copie moyenne. Sans être incroyable ni vraiment élégant dans ses interventions, il a été dans un premier temps solide en allant au combat face aux Autrichiens. Sur le but de Dabbur, il aurait pu mieux faire en surveillant Dabbur dans son dos.

Patrice Evra (3) : remplaçant ou absent lors des trois derniers matchs de l'OM, le latéral gauche retrouvait les terrains ce jeudi. Capitaine à l'occasion de cette partie, le Français a encore déçu. Sans être catastrophique, il n'a pas respiré une grande sérénité en défense, à l'image de son intervention dangereuse sur Samassékou. Pire encore, il a été coupable sur le but autrichien en laissant filer Lainer dans son dos...

Boubacar Kamara (5) : le jeune joueur de l'OM confirme son potentiel. Déjà intéressant face à Konyaspor, le milieu de terrain a été très actif à la récupération et a coupé plusieurs offensives adverses. N'hésitant pas à se projeter, il doit encore gagner en précision dans ses transmissions.

Luiz Gustavo (5,5) : à son rythme, le Brésilien en impose dans l'entrejeu. Sans donner l'impression de beaucoup courir, le milieu a ratissé un nombre de ballons impressionnants en première période et a souvent eu le geste juste pour empêcher les Autrichiens d'évoluer, avec plusieurs tacles bien sentis. Malheureusement, il a été bien moins solide après la pause et l'OM a concédé un but sur l'une de ses pertes de balle. Remplacé à la 76e minute André Franck Zambo Anguissa (non noté).

Maxime Lopez (3,5) : encore un match compliqué pour le jeune espoir de l'OM. En difficulté sur ce début de saison, il a effectué son retour en raison de l'absence de Payet, mais n'a pas vraiment donné satisfaction dans un rôle de meneur de jeu. Bougé dans les duels, il a multiplié les maladresses techniques et n'a pas pesé positivement sur cette partie. Remplacé à la 79e minute par Kostas Mitroglou (non noté), qui a donc disputé ses premières minutes avec l'OM. Malheureusement, le Grec n'a pas existé.

Florian Thauvin (6) : une bonne performance pour l'ailier marseillais. Sans aucun doute possible, il a été l'homme le plus dangereux de son équipe. Toujours dans la provocation, il a été à l'origine des mouvements les plus intéressants de son équipe et s'est signalé par une belle frappe repoussée par le gardien puis un coup-franc qui a frôlé le poteau adverse. Même s'il n'a pas été décisif, il aura tout tenté. Remplacé à la 73e minute par Clinton Njie (non noté).

Valère Germain (4) : si le buteur n'a toujours pas débloqué son compteur en Ligue 1, il avait pris l'habitude de briller en Europa League. Ce jeudi, l'ancien Monégasque n'a pas vraiment réussi son match... Malgré ses courses et son activité, il a été plutôt bien maîtrisé par la défense adverse et n'a pas été en mesure de se montrer dangereux.

Morgan Sanson (4,5) : positionné sur le côté gauche, le milieu de terrain n'a pas démérité avec des efforts défensifs importants pour venir en aide à Evra. Offensivement, il a été peu inspiré avec de nombreuses passes ratées et une frappe complétement dévissée à la suite d'un bon service de Thauvin.

RED BULL SALZBOURG 1-0 MARSEILLE (mi-tps: 0-0) - LIGUE EUROPA - Groupe I / 2e journée

Stade : Red Bull Arena - Arbitre : I. Bebek



Buts : M. Dabbur (73e) pour RED BULL SALZBOURG

Avertissements : D. Caleta-Car (85e) , pour RED BULL SALZBOURG - A. Zambo Anguissa (78e) , B. Kamara (89e) , pour MARSEILLE



RED BULL SALZBOURG : A. Walke - S. Lainer , Jonathan , D. Caleta-Car , A. Ulmer - A. Haidara , D. Samassekou , Valon Berisha - X. Schlager (D. Atanga, 59e) - H. Wolf , M. Dabbur



MARSEILLE : Y. Pelé - B. Sarr , A. Rami , Rolando , P. Evra - B. Kamara , Luiz Gustavo (A. Zambo Anguissa, 77e) , M. Lopez (K. Mitroglou, 79e) - F. Thauvin (C. N'Jie, 74e) , V. Germain , M. Sanson



