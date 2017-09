Bayern : réunion de crise ce jeudi, Ancelotti sur un siège éjectable !

Au lendemain de la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-3), Carlo Ancelotti pourrait perdre sa place sur le banc du Bayern Munich. Le club bavarois a convoqué une réunion de crise ce jeudi pour évoquer l'avenir de l'entraîneur italien.

Le directeur sportif du Bayern Salihamidzic et le coach Ancelotti

Le Paris Saint-Germain a peut-être fait très mal à son ancien entraîneur. Au lendemain de l'éclatante victoire parisienne contre le Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti apparaît plus que jamais menacé. Son avenir en Bavière pourrait se jouer ce jeudi !

Une réunion de crise ce jeudi après-midi

D'après les informations de Sport Bild, les dirigeants du Bayern Munich ont convoqué une réunion de crise cet après-midi. L'avenir du technicien italien sera évoqué et une séparation n'est pas à exclure alors que l'ancien coach du Real Madrid est pointé du doigt ces dernières semaines après le début de saison mitigé du club bavarois.

Mercredi soir, le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge avait du mal à digérer cette défaite. «C'est une défaite très douloureuse, une défaite qu'il nous faut analyser, et après laquelle il va falloir parler clairement et tirer les conséquences, parce que ce que nous avons vu, ce n'était pas le Bayern Munich» , avait-il lancé à l'agence allemande SID.

Les joueurs ont-il lâché Ancelotti ?

Avant d'envoyer un message clair en direction d'Ancelotti : «Il est important que nous inversions vite la courbe et que nous nous présentions de nouveau comme le Bayern Munich, que nous montrions que nous sommes une équipe qui a fait fureur en Europe et en Allemagne, et que nous allons renouer avec cela.» Cela passera peut-être par un changement d'entraîneur un peu plus d'un an après l'arrivée de l'Italien.

En Allemagne, Ancelotti est notamment critiqué pour ses choix mercredi soir. Il avait par exemple laissé Franck Ribéry et Arjen Robben sur le banc au coup d'envoi. Et il ne faut visiblement pas compter sur le Néerlandais pour soutenir son coach. «Est-ce que tous les joueurs soutiennent Ancelotti ? Je ne vais pas répondre à cette question» , a lâché l'ailier sur un ton agacé après la rencontre. Ambiance...

Pour vous, le Bayern doit-il se séparer de Carlo Ancelotti ?