Manchester United : étincelant en Russie, Martial a marqué de gros points

Auteur d'une magnifique performance face au CSKA Moscou (4-1) mercredi en Ligue des Champions, l'attaquant de Manchester United Anthony Martial a été encensé par son entraîneur José Mourinho. Et si le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps lui redonnait sa chance ?

Anthony Martial a été excellent face au CSKA Moscou.

Après une saison 2016-2017 difficile, Anthony Martial retrouve des couleurs avec Manchester United. Sans être un titulaire indiscutable, le Français dispose d'un temps de jeu correct sur ce début de saison sous les ordres de l'entraîneur José Mourinho. Et l'ancien Monégasque se montre à la hauteur de la confiance de son coach avec notamment sa superbe performance mercredi en Ligue des Champions sur le terrain du CSKA Moscou (4-1).

Martial homme du match en Russie !

Car si l'attaquant Romelu Lukaku a encore trouvé le chemin des filets avec un doublé, l'homme de ce match a bel et bien été Martial. Récompensé de ce titre honorifique par les supporters des Red Devils, le Tricolore a été omniprésent face aux Russes avec un but sur penalty, deux passes décisives pour l'attaquant belge et une implication directe sur la réalisation d'Henrikh Mkhitaryan.

«Je pense que ce match était adapté à ses qualités, a estimé José Mourinho pour BT Sport. C'est aussi grâce à sa façon de jouer, il a eu beaucoup de liberté dans ses déplacements et a été bien entouré. Son but est important, même si c'est un penalty, mais c'est surtout sa contribution dans le jeu qui a été bonne. Il n'a pas été en mesure de jouer les 90 minutes et c'est dommage car j'étais prêt à le laisser sur le terrain tout le match.»

Deschamps va-t-il le rappeler ?

Et cette belle prestation n'est pas un événement isolé. En 8 apparitions lors de cet exercice 2017-2018 (358 minutes disputées), Martial affiche des statistiques intéressantes avec un total de 5 buts et 5 passes décisives ! Et ce jeudi, jour de la liste du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 face à la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre), la question d'un retour du natif de Massy chez les Bleus se pose sérieusement.

En l'absence d'Ousmane Dembélé, blessé, Martial dispose clairement d'une carte à jouer par rapport notamment à Kinglsey Coman. Absent de ce groupe depuis quasiment un an (10 octobre 2016), le joueur formé à l'Olympique Lyonnais revient en forme et pourrait donner des maux de tête au sélectionneur. En tout cas, à quelques mois du Mondial 2018, Martial a déjà brillé en Russie...

Que pensez-vous de la performance d'Anthony Martial ? Mérite-t-il de revenir en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...