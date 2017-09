Manchester City : ça ne sent pas bon pour Benjamin Mendy...

Touché à un genou le week-end dernier, Benjamin Mendy devrait être indisponible durant plusieurs mois. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son entraîneur à Manchester City, Josep Guardiola, très touché par cette longue absence.

Mendy s'est blessé au genou samedi dernier

Blessé dès la demi-heure de jeu face à Crystal Palace (5-0) samedi, Benjamin Mendy (23 ans) était absent lors de la victoire de Manchester City contre le Shakhtar Donetsk (2-0) mardi soir lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Touché au genou droit, le latéral gauche inquiète et devrait manquer plusieurs mois de compétition.

Guardiola pessimiste

«J'ai une pensée pour lui. S'il devait être absent sur le long terme, je serai vraiment très triste» , a déclaré dans un premier temps son entraîneur Josep Guardiola après la rencontre. Mais un peu plus tard, le technicien espagnol a évoqué un peu plus longuement l'état physique de l'ancien Monégasque.

Guardiola a confirmé que Mendy s'est rendu à Barcelone afin de consulter le docteur Ramon Cugat, spécialiste du genou. «Il voyage à Barcelone et nous allons voir ce qu'il a réellement. Notre première impression, c'est que ce sera plus long que prévu» , a expliqué l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich. Avant d'afficher encore un peu plus son pessimisme en annonçant que son défenseur «va manquer plusieurs mois de compétition» , dans des propos relayés par le Times.

Un «coup dur majeur» pour Manchester City

Forcément un coup dur pour Mendy qui avait bien entamé sa nouvelle aventure anglaise, mais aussi pour les Skyblues qui ont déboursé 58 millions d'euros pour l'arracher à Monaco cet été. «C'est très frustrant pour lui, personnellement. Comme pour Ilkay Gündogan la saison passée, je suis désolé pour lui. Il va beaucoup nous manquer. C'est un coup dur majeur. Pour notre style de jeu, Benjamin est un joueur unique» , a regretté Guardiola, qui devra trouver d'autres options à son poste.

Une mauvaise nouvelle pour Manchester City mais également pour l'équipe de France, sans doute privée de son meilleur latéral gauche du moment pour les deux prochains matchs décisifs contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Que vous inspire cette longue absence pressentie pour Mendy ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...