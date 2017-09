Monaco : au centre des critiques, Jardim défend ses choix

Considéré comme le principal responsable du naufrage de l'AS Monaco contre Porto (0-3) mardi en Ligue des Champions, l'entraîneur Leonardo Jardim a vu s'abattre une pluie de critiques. Mais le technicien assume ses choix.

Leonardo Jardim aura passé une soirée cauchemardesque.

«Quand on gagne, c'est grâce aux joueurs, quand on perd, c'est toujours de la faute de l'entraîneur.» Malgré ce refrain bien connu, la responsabilité du coach Leonardo Jardim est clairement engagée dans la déroute de l'AS Monaco à domicile face au FC Porto (0-3) mardi en Ligue des Champions.

Bien sûr, le technicien portugais ne peut à lui seul endosser tous les torts pour le manque d'agressivité de ses joueurs dans les duels et les approximations de sa défense, mais ses choix de départ ont plombé une ASM en panne d'imagination offensive. L'ancien entraîneur de l'Olympiakos a ainsi préféré commencer avec l'inexpérimenté attaquant Adama Diakhaby comme titulaire plutôt que Stevan Jovetic ou Baldé Keita. Une décision que le chroniqueur Daniel Riolo n'a pas comprise.

Riolo accable Jardim

«Que vient faire Diakhaby dans cette histoire alors que c'est depuis qu'il ne joue plus que l'ASM est redevenue la machine qui a dominé la L1 la saison dernière ?», s'est étonné l'éditorialiste sur les ondes de RMC. «Dès la reprise, Jardim bouge. Diakhaby sort. Et qui entre ? Carrillo !! Pas Jovetic, pas Baldé ? Un joueur de surface alors que le souci a justement été de ne jamais porter le ballon jusque dans la surface. (…) Tactiquement, Conceicao fait ce qu'il veut. Et comme Jardim lui a donné le bâton en faisant des choix discutables…»

Jardim défend ses choix

Au centre des débats, le Lusitanien a répondu à ces critiques en conférence de presse. «Avec Diakhaby, on a pris la décision d'aligner un élément qui va vite pour donner un peu de transition à notre jeu, car on savait que Porto allait presser avec un milieu très agressif. On avait donc besoin de quelqu'un qui puisse prendre la profondeur», a plaidé le technicien. Mais le remplacement du Français, trop imprécis, par Guido Carrillo dès la mi-temps ressemble à un aveu de son erreur initiale. Sauf que l'Argentin n'a pas davantage pesé sur le match malgré son profil athlétique.

«Porto a fermé le jeu et on a choisi d'avoir quelqu'un de plus dans l'axe pour gagner des duels. Mais nous ne sommes jamais parvenus à le faire et à réaliser le dernier geste», a reconnu le champion de France en titre, également critiqué pour avoir titularisé un Thomas Lemar à l'évidence à court de rythme et qui n'a rien pu faire pour éviter ce naufrage. Attendu au tournant pour ce match symbolique, Jardim est complètement passé au travers face à ses compatriotes… Et Monaco, dernier de son groupe après 2 journées, va maintenant devoir rattraper les points perdus.

Selon vous, Leonardo Jardim est-il le principal responsable de la déroute de Monaco mardi ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…