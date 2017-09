Real : toujours plus dans la légende, Ronaldo règle ses comptes

Cristiano Ronaldo a profité de son doublé contre le Borussia Dortmund (3-1) mardi en Ligue des Champions pour améliorer des statistiques toujours plus impressionnantes sous le maillot du Real Madrid. L'attaquant portugais a aussi voulu répondre aux critiques.

Ronaldo sait répondre aux critiques

Où s'arrêtera Cristiano Ronaldo ? A 32 ans, la superstar du Real Madrid ne cesse d'étonner et continue de répondre présent lors des grands rendez-vous. Mardi soir, sur la pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, l'attaquant portugais a grandement participé à la victoire 3-1 de la Casa Blanca en inscrivant un doublé.

411 buts en 400 matchs !

Avec ses deux réalisations, Ronaldo totalise désormais 411 buts en 400 matchs disputés sous les couleurs madrilènes depuis son arrivée en 2009 ! A cela s'ajoute 111 passes décisives. Des statistiques hallucinantes ! Revers de la médaille, le Lusitanien est rapidement la cible de critiques en Espagne lorsqu'il ne marque pas. Même pendant deux matchs seulement, comme lors des précédentes sorties contre le Betis Séville (0-1) et Alavés (2-1).

Mardi soir, après la rencontre, Ronaldo a donc profité de son passage devant les médias pour lâcher ses vérités. «On dirait que je dois prouver, match après match, quel joueur je suis. Je suis surpris de l'opinion publique à mon sujet. Une fois de plus, les chiffres parlent d'eux-même. Je suis très heureux d'avoir joué mon 400e match, d'avoir marqué mon énième but, mais ceux qui parlent sur moi ont certainement une bonne explication» , a lancé CR7.

C. Ronaldo - «quand tu es grand, on parle de toi»

«C'est normal, quand je suis bien et que j'ai des occasions, je marque. Parfois, le gardien adverse ou les poteaux m'en empêchent, mais c'est le football, a-t-il poursuivi. Ma philosophie de vie est toujours la même, je suis un professionnel exemplaire et je n'abandonne jamais, j'ai toujours l'esprit sain et propre, prêt à relever les défis et subir les critiques, qui sont toujours plus acides.» Difficile en effet de critiquer le professionnalisme de l'ancien Mancunien, un modèle du genre.

Alors que l'entraîneur des Merengue Zinedine Zidane s'est réjoui des buts de Ronaldo, car «dès qu'il ne marque pas, on en fait tout un plat» , le buteur madrilène a aussi assuré qu'il n'était pas mal à l'aise à Madrid malgré les rumeurs de départ cet été. «Parfois, les polémiques naissent au Portugal, en Espagne, en Allemagne... Celui qui prononce le nom de Cristiano crée le buzz. Quand tu es grand, on parle de toi» , a-t-il lancé. Ronaldo est toujours aussi fort, son ego aussi.

Que vous inspirent les statistiques de Ronaldo et ses propos ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...