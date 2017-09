Ligue des Champions : un PSG de gala, le Bayern sans son boss... Présentation et compos probables Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 27/09/2017 à 09h03 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ce mercredi (20h45) promet du spectacle. Unai Emery pourra compter sur son meilleur onze pour affronter les Bavarois, privés du gardien Manuel Neuer. Cavani, Mbappé et Neymar devraient débuter face au Bayern Le Paris Saint-Germain s'apprête à disputer son plus gros choc de ce début de saison avec la réception ce mercredi (20h45, Canal+) du Bayern Munich, à l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un premier test énorme pour jauger le niveau du PSG sur la scène européenne dans cet exercice 2017-2018. M. Verratti - «au niveau du Bayern» Sur le papier, Paris n'a pas à rougir face au Bayern. Au contraire... Avec son recrutement estival flamboyant, le club de la capitale peut faire peur à n'importe quel club. «On doit envoyer un signal à nous-même. Ces matchs-là peuvent t'apporter beaucoup de confiance. Si on le gagne, on ne remporte aucun trophée. Si on le perd, on n'en perd aucun. Il est important mais pas décisif. Pour l'une des premières fois, je me sens au niveau du Bayern» , a assuré Marco Verratti. Quand on regarde les onze de départ attendus, le Paris SG paraît en effet au niveau du Bayern en terme de talent. Pour cette rencontre, Unai Emery pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Javier Pastore, toujours touché au mollet, est absent. Angel Di Maria est de retour d'une blessure à la cuisse, tandis que Neymar revient aussi après avoir manqué le dernier match de championnat contre Montpellier (0-0), touché au pied. Un 4-3-3 avec l'équipe type du PSG ? Le technicien espagnol devrait opter pour un 4-3-3 avec le trio Marco Verratti-Thiago Motta-Adrien Rabiot au milieu de terrain, comme face au Celtic Glasgow (5-0) lors de la première journée. On devrait aussi logiquement retrouver une attaque composée d'Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar, qui s'est entraîné normalement depuis lundi. Une incertitude demeure en défense centrale, où Presnel Kimpembé est pressenti sur le banc. Emery va-t-il continuer de faire tourner en défense centrale ? Pour le moment, la paire Thiago Silva-Marquinhos semble la plus probable au coup d'envoi. Neuer, le grand absent du Bayern Et du côté du Bayern ? L'absence remarquée est bien évidemment celle de Manuel Neuer, victime d'une fracture au pied gauche la semaine dernière. Sven Ulreich prendra sa place dans les buts, et ce n'est pas une nouvelle rassurante pour les Bavarois après la grosse bourde du gardien contre Wolfsburg (2-2) la semaine dernière. Sans celui qui est qualifié de meilleur gardien du monde, le champion d'Allemagne en titre apparaît d'un coup plus fragile. Néanmoins, le 4-2-3-1 attendu reste redoutable. Corentin Tolisso et Arturo Vidal devraient être associés au milieu de terrain derrière Thiago Alcantara, sans doute préféré à Thomas Müller. Pour accompagner Robert Lewandowski en attaque, Carlo Ancelotti devrait miser sur les expérimentés Franck Ribéry et Arjen Robben, même si une titularisation de Kingsley Coman ou James Rodriguez n'est pas à écarter totalement. De retour de blessure, David Alaba devrait retrouver le couloir gauche de la défense pour accompagner Mats Hummels, Jérome Boateng et Joshua Kimmich derrière. Les équipes probables : Paris SG : Areola - D. Alves, Marquinhos, T. Silva, Kurzawa - Verratti, T. Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar. Bayern : Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Tolisso, Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski. Quel est votre pronostic pour ce match ? Pour vous, quel onze est le plus fort ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS