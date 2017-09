Les 11 infos à savoir sur la soirée de Ligue des Champions : Kane et WBY flambent, City dans la douleur, Liverpool accroché...

Kane (Tottenham) et Ben Yedder (FC Séville) enchainent avec un triplé, Manchester City s'en remet à De Bruyne, Liverpool encore accroché en Russie, le Real Madrid fait mal au Borussia Dortmund… Découvrez les faits marquants des matchs de mardi comptant pour la 2ème journée de Ligue des Champions.

Actuellement meilleur buteur en C1, Harry Kane ne s'arrête plus.

Les résultats de mardi :

Groupe E : FC Séville 3–0 Maribor, Spartak Moscou 1–1 Liverpool.

Groupe F : Naples 3-1 Feyenoord Rotterdam, Manchester City 2-0 Shakhtar Donetsk.

Groupe G : MONACO 0-3 FC Porto, Besiktas 2-0 RB Leipzig.

Groupe H : Borussia Dortmund 1-3 Real Madrid, APOEL Nicosie 0-3 Tottenham.

+ Retrouvez tous les résultats, les buteurs, les feuilles de match et les classements en cliquant ici.

1. Ça plane pour Kane. Malgré l'ampleur du score (3-0) et une bonne entame de match, Tottenham a été chahuté à Chypre par l'APOEL Nicosie. De Camargo a notamment trouvé la barre de Lloris qui s'est ensuite fait peur sur un dégagement contré. Mais les Anglais ont pu compter sur l'inévitable Harry Kane.

Du gauche, du droit, puis de la tête, le buteur a porté les siens avec un triplé (39e, 61e, 67e) qui lui permet d'occuper tranquillement la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations en 2 matchs ! Sur son deuxième but, le Britannique est servi par Moussa Sissoko, titulaire tout comme Serge Aurier.

Vidéo : et trois de plus pour Kane !

[RESUME] ??? UEFA Champions League : Avec un triplé de Kane, Tottenham s'impose sur la pelouse de l'APOEL Nicosie !https://t.co/b7EXBNj2Dp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2017

2. Triplé pour Wissam Ben Yedder ! Déjà buteur face à Liverpool (2-2), l'attaquant du FC Séville a remis ça en signant cette fois un triplé face à Maribor (3-0) ! Bénéficiant d'un énorme travail de Joaquin Correa sur le premier but (27e), l'ancien Toulousain a doublé la marque d'une frappe croisée (38e) avant de frapper à nouveau sur un penalty obtenu par Sébastien Corchia (83e), l'un des quatre Français titulaires côté sévillan. Suffisant pour envoyer les Andalous, qui n'ont pas forcé, en tête du groupe E.

Vidéo : le triplé de Ben Yedder

[RESUME] ?? UEFA Champions League : Wissam Ben Yedder guide Seville et s'offre un triplé contre Maribor ??https://t.co/YTqrdXsfif — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2017

3. Merci De Bruyne ! Sans briller, Manchester City a enchaîné un second succès consécutif dans le groupe F en s'imposant 2-0 à domicile face au Shakhtar Donetsk. Sans Benjamin Mendy, touché au genou, et en manque d'idées et de maîtrise, les hommes de Pep Guardiola ont attendu le retour des vestiaires pour faire la différence d'une somptueuse frappe de l'inévitable Kevin De Bruyne en pleine lucarne (48e). Mieux ensuite, les Skyblues ont bénéficié d'un penalty mais Agüero a échoué face au gardien adverse. Il a fallu attendre la 90e pour que Sterling mette les siens à l'abri après un caviar de Bernardo Silva.

Vidéo : De Bruyne régale

4. Liverpool n'y arrive pas. Après un match nul rageant contre le FC Séville (2-2), les Reds vont encore se sentir frustrés après le score de parité face au Spartak Moscou (1-1). Dans une ambiance exceptionnelle en Russie, les hommes de Jürgen Klopp ont énormément poussé mais Rebrov puis son remplaçant Selikhov ont écoeuré les attaquants anglais. Fernando a même ouvert le score contre le cours du jeu sur un superbe coup-franc pour les locaux (23e), mais Coutinho lui a répondu après un une-deux avec Mané (31e). Les Anglais enregistrent un 6e match consécutif sans victoire en C1…

Vidéo : le superbe coup-franc de Fernando

5. Le Real enfonce Dortmund. Le Borussia ne pouvait pas plus mal commencer… Déjà battu par Tottenham (1-3), le BvB s'est incliné sur le même score à domicile face au Real Madrid ce mardi. Critiqués lors de leurs dernières sorties, Bale, auteur d'une superbe reprise (17e), et Cristiano Ronaldo, qui a signé un doublé (50e, 79e) ont répondu sur le terrain. Les Allemands, qui ont réduit le score par Aubameyang (54e) regretteront un penalty probablement oublié en début de partie pour une main de Ramos sur sa ligne… Pour lire l'analyse complète de la rencontre, c'est ici.

6. Le cauchemar de Monaco. Plutôt confiant avant d'accueillir le FC Porto, le champion de France a été douché par les Portugais au stade Louis II (0-3). L'ancien Lorientais Aboubakar, auteur d'un doublé (31e, 69e), et Layun (89e) ont profité des largesses de la défense princière pour infliger à l'ASM une défaite sur un score identique à celle de la finale de l'édition 2004. Pour une revanche, c'est raté… Dernier de sa poule, le club du Rocher accuse 2 points de retard sur son bourreau, 2e. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, c'est ici.

7. Le bon coup du Besiktas. Dans le groupe G, c'est le club stambouliote qui fait la loi ! Dans la lignée de leur succès à Porto (3-1), les Turcs ont enchaîné à domicile face au RB Leipzig (2-0) dans une ambiance très chaude. Déjà buteurs il y a 15 jours, Babel (11e) et Talisca (43e), qui a bénéficié d'un superbe extérieur du pied de Quaresma, ont remis ça. Même l'interruption du match durant une dizaine de minutes pour un problème d'éclairage n'a pas entravé la marche en avant des Turcs, solides leaders.

8. Naples se reprend. Surpris par le Shakhtar Donetsk (1-2) lors de la première journée, les Italiens ont repris des couleurs en dominant le Feyenoord Rotterdam (3-1) dans un San Paolo en fusion. Les trois membres du trident offensif Insigne, sur un exploit personnel (7e), Mertens (49e) et Callejon (70e) ont participé à la fête pour des Partenopei qui ont géré tranquillement jusqu'à la réduction du score anecdotique de Sofyan Amrabat (90e+3).

9. Milik, l'hommage raté. Après son ouverture du score pour Naples, Insigne a souhaité rendre hommage à son coéquipier Milik, qui va de nouveau devoir passer sur le billard. L'Italien s'est donc précipité vers son banc où on lui a transmis un maillot. Manque de chance, il s'agissait de la mauvaise tunique, celle du milieu de terrain Zielinski ! Après quelques secondes de confusion, Insigne a reçu le bon maillot et a pu effectuer son hommage !

Vidéo : la bourde de Naples !

10. Le numéro de Correa. Si Ben Yedder a signé un triplé avec Séville, il le doit aussi à ses coéquipiers et en premier lieu à l'ailier Joaquin Correa. Sur l'ouverture du score, l'Argentin récupère un ballon et passe en revue la défense et le gardien adverses avant d'offrir l'ouverture du score sur un plateau au Français qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Une superbe action.

Vidéo : quelle action de Correa !

11. Il faisait chaud à Moscou ! Pour son déplacement en Russie, Liverpool a eu droit à une superbe ambiance dans un stade tout de rouge vêtu (pas celui des Reds, mais celui du Spartak !). Les fans de la formation moscovite ont donné de la voix tout au long de la partie après s'être signalés par un superbe tifo avant le coup d'envoi.

Le magnifique tifo des supporters du Spartak

