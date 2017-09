Pour son 400e match avec Madrid, c'est Ronaldo qui régale ! - Débrief et NOTES des joueurs (Dortmund 1-3 Real)

Au terme d'une superbe rencontre, le Real Madrid a dominé le Borussia Dortmund (3-1) ce mardi lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Pour son 400e match avec les Merengue, Cristiano Ronaldo a brillé avec un doublé.

Cristiano Ronaldo a marqué un doublé face au BvB.

Cristiano Ronaldo a bien fêté son 400e match toutes compétitions confondues avec le Real Madrid ! Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions dans le Groupe H ce mardi, le club espagnol s'est imposé, pour la première fois de son histoire, sur la pelouse du Borrusia Dortmund (3-1).

Si Gareth Bale a inscrit un but magnifique, c'est bien le Portugais, auteur d'un doublé, qui a porté les siens vers le succès. En tête de cette poule avec Tottenham, le Real enfonce Dortmund, toujours bloqué à 0 point.

Le magnifique but de Bale !

Dans une superbe ambiance au Signal Iduna Park, le club allemand réalisait une bonne entame de match en monopolisant le ballon. Et pourtant, c'est le Real qui se procurait les deux premières occasions de la partie avec un duel perdu par Carvajal face à Bürki puis un sauvetage déterminant de Piszczek devant Bale. Le BvB a eu chaud !

Dans la foulée, la réponse de Dortmund était immédiate ! Sur un centre de Yarmolenko, Philipp réalisait une volée sauvée sur sa ligne par Ramos... de la main, mais l'arbitre ne bronchait pas. Sur un rythme effréné, les deux équipes se rendaient coups pour coups, et Bale ouvrait le score d'une volée limpide déposée dans la lucarne de Bürki (0-1, 18e). Quel geste ! Après ce but, le Real contrôlait les débats et enchaînait les longues séquences de conservation du ballon. Malgré quelques tentatives, Dortmund manquait de lucidité dans la zone de vérité et peinait à se montrer dangereux jusqu'à la pause...

Aubameyang relance le suspense, Ronaldo fait la différence

Au retour des vestiaires, Dortmund repartait vers l'avant et Varane sauvait les siens en devançant Aubameyang, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide après un bon travail de Yarmolenko ! Plus tranchant, le Real réalisait le break avec une frappe placée de Ronaldo sur un centre de Bale (0-2, 49e). Le 410e but du Portugais en 400 matchs toutes compétitions confondues avec les Merengue. Loin d'être sonné, le BvB réagissait immédiatement avec la réduction du score d'Aubameyang après un centre de Castro (1-2, 54e).

Dans une ambiance incroyable, le rythme ne baissait pas et le ballon allait d'un camp à l'autre ! Poussés par le public, les Allemands étaient à deux doigts d'égaliser mais le tir d'Aubameyang frôlait le poteau de Navas. Par la suite, la formation espagnole reprenait la main mais Isco ratait deux belles situations... Le Real allait-il regretter de ne pas tuer ce match ? Absolument pas car le patron Ronaldo se chargeait de le faire d'un tir puissant au premier poteau (1-3, 77e) ! Totalement abattu, Dortmund laissait filer ce match et le Real l'emportait pour la première fois de son histoire sur cette pelouse.

La note du match : 8/10

Un très bon match de Ligue des Champions ! Et ce n'est finalement pas une surprise puisque Dortmund et le Real Madrid ont l'habitude de s'affronter dans des rencontres dingues. Superbe public, rythme, intensité, occasions, buts et même du suspense... Cette partie a été tout simplement superbe et très plaisante à suivre.

Les buts :

- Sur une récupération haute, Carvajal réalise une ouverture parfaite sur le côté de Bale. Immédiatement, le Gallois reprend le ballon d'une volée et ouvre le score en trouvant la lucarne de Bürki (0-1, 18e). Superbe geste !

- A la suite d'une ouverture lumineuse de Kroos, Bale effectue un centre parfait en retrait pour Ronaldo. Devançant Toljan, le Portugais reprend immédiatement le cuir pour doubler la mise (0-2, 49e).

- Positionné sur le côté gauche, Castro fixe la défense madrilène avant de réaliser un centre dans la surface. Lancé, Aubameyang devance Ramos pour couper la trajectoire et réduire le score (1-2, 54e).

- Sur un contre, Modric lance parfaitement Ronaldo dans le dos de la défense adverse. Plus rapide, le Lusitanien décoche une frappe puissante au premier poteau pour tuer ce match (1-3, 77e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Cristiano Ronaldo (8,5/10)

Le Portugais a célébré le 400e match de sa carrière toutes compétitions confondues avec le Real Madrid avec ses 410e et 411e buts ! Peut-être un peu trop altruiste en première période à l'image d'un bon ballon délivré à Bale alors qu'il pouvait prendre sa chance, l'attaquant a parfaitement combiné avec ses partenaires et a été un poison pour le club allemand. Logiquement, il a été récompensé après la pause avec un doublé, sur une frappe placée puis un tir puissant. Une légende vivante !

BORUSSIA DORTMUND :

Roman Bürki (4) : le gardien suisse n'a pas démérité sur cette rencontre. Dès le début de la partie, il a remporté un duel face à Carvajal. Propre dans ses interventions par la suite avec de belles parades face à Isco ou encore Ramos, le portier du BvB ne pouvait absolument rien faire sur les trois buts madrilènes. Dur.

Lukasz Piszczek (4) : le latéral droit a été obligé de s'employer face à un Bale très actif ce mardi. En début de partie, le Polonais a sauvé les siens avec un tacle déterminant dans la surface devant le Gallois. Malheureusement, il a été pris dans son dos sur l'ouverture du score du Real puis sur le premier but de Ronaldo...

Ömer Toprak (3) : une rencontre difficile pour le Turc... S'il s'est distingué par une bonne intervention devant Ronaldo, le défenseur central n'a pas été en mesure de stopper les vagues madrilènes. Ridiculisé par Carvajal sur l'occasion du latéral, il a été également battu par Ronaldo à plusieurs reprises.

Sokratis Papastathopoulos (3,5) : le capitaine de Dortmund n'a pas non plus été irréprochable. Si sa présence dans les airs a été intéressante pour son équipe, il a été en difficulté dans son dos en étant notamment pris sur l'ouverture du score de Bale et le dernier but de Ronaldo.

Jeremy Toljan (3) : difficile pour lui de se retrouver face à Ronaldo... Aligné en raison des absences de Schmelzer et Guerreiro, le latéral gauche a éprouvé des grosses difficultés à limiter le Portugais. Pour ne rien arranger à sa performance, Carvajal a été très actif et lui a posé de gros soucis. Remplacé à la 60e minute par Mahmoud Dahoud (non noté).

Mario Götze (5,5) : à l'image de son équipe, l'Allemand a connu une première période compliquée en étant étouffé par les milieux madrilènes. Par contre, après la pause, il a été libéré par les changements effectués par son entraîneur et a été bien plus intéressant. Son centre pour Aubameyang aurait pu permettre au BvB d'égaliser. Remplacé à la 75e minute par Christian Pulisic (non noté).

Nuri Sahin (4) : une performance très moyenne pour le milieu de terrain. Face à son ancienne équipe, il a été globalement dépassé par la maîtrise de ses adversaires directs et a passé la plupart de son temps à courir dans le vide. Remplacé à la 60e minute par Julian Weigl (non noté).

Gonzalo Castro (6,5) : même dans la période difficile de Dortmund, l'Allemand a réussi à surnager. Combatif, il a été présent dans les duels tout en étant précis dans ses transmissions pour lancer les offensives de son équipe. Ce n'est pas un hasard si Aubameyang a réduit le score sur l'un de ses centres.

Andriy Yarmolenko (4,5) : un petit match pour le successeur désigné d'Ousmane Dembélé. Malgré un bon centre en première période pour Philipp, il n'a pas beaucoup pesé sur le jeu et a été assez discret. Face à un Nacho peu expérimenté à ce poste, on attendait plus de lui.

Pierre-Emerick Aubameyang (6) : un match en deux temps pour l'attaquant de Dortmund. En première période, il n'a tout simplement pas existé en étant totalement dominé par la charnière centrale du Real. Mais après la pause, il a été bien plus en vue avec notamment la réduction du score en coupant parfaitement un centre de Castro. Par la suite, l'ancien Stéphanois a été tout proche d'égaliser mais sa tentative a frôlé le poteau...

Maximilian Philipp (4) : le jeune talent va sûrement prendre une grosse soufflante de la part de son coach. Offensivement, il s'est procuré la meilleure occasion de son équipe en première période, mais Navas puis Ramos (de la main) sont intervenus. Moins présent par la suite, il a été en plus bien trop nonchalant défensivement et c'est aussi à cause lui si Carvajal a brillé.

REAL MADRID :

Keylor Navas (5,5) : le portier du Real Madrid n'a pas eu grand-chose à faire dans l'ensemble. Présent sur la tentative de Philpp en première période, le gardien n'a pas été en mesure d'intervenir sur la réduction du score d'Aubameyang.

Daniel Carvajal (7,5) : le meilleur latéral droit du monde, c'est sûrement lui ! Encore ce mardi, l'international espagnol a été tout simplement intenable dans son couloir. Omniprésent en attaque, il a délivré un ballon tout simplement parfait sur l'ouverture du score de Bale. Défensivement, il a été irréprochable en sauvant son équipe à plusieurs reprises à l'image d'un retour incroyable devant Aubameyang.

Raphaël Varane (7) : une bonne performance pour le défenseur central français. Associé à un bon Ramos, l'ancien Lensois a impressionné dans ses duels avec les joueurs allemands avec des interventions justes. Son intervention devant Aubameyang dans la surface juste après la pause a été déterminante.

Sergio Ramos (6,5) : le capitaine du Real Madrid a longtemps muselé Aubameyang... Tranchant et incisif, l'international ibérique a fait vivre un enfer à l'attaquant de Dortmund en l'empêchant de s'exprimer pendant la quasi-totalité du match. Cependant, il a été battu par le Gabonais sur la réduction du score. On n'oubliera cependant pas sa main non sifflée dans la surface sur une volée de Philipp...

Nacho (6) : avec les absences de Marcelo et Hernandez, Zidane a été obligé de bricoler sur ce côté gauche en le titularisant. Face à Yarmolenko, on lui promettait l'enfer... et l'Espagnol a été bon ! Même si son apport offensif a été logiquement limité, il a été impeccable défensivement en remportant la majorité de ses duels contre l'Ukrainien.

Casemiro (6) : un match propre pour le Brésilien. Sans réellement briller, le milieu de terrain s'est révélé précieux à la récupération en annihilant plusieurs situations dangereuses pour Dortmund. Indispensable pour l'équilibre de cette équipe.

Luka Modric (8) : quelle classe ! Le Croate a tout simplement illuminé cette partie par son talent. Dans l'entrejeu, il a totalement dominé ses adversaires directs. Actif, précis et déterminant, il a réalisé de nombreux décalages pour permettre les offensives des Merengue, avec une passe décisive pour Ronaldo. Un métronome. Remplacé à la 90e minute par Dani Ceballos (non noté).

Toni Kroos (7) : de retour après sa blessure, l'Allemand a livré un match sérieux. Un cran en-dessous que Modric, il a tout de même effectué une belle copie avec des transmissions précises et une présence intéressante. Il a grandement participé à la maîtrise du Real avec bien évidemment son ouverture pour Bale sur le 2e but.

Isco (5) : le joueur du Real Madrid le plus décevant ce soir. Positionné dans un rôle de meneur de jeu, l'Espagnol a été très libre dans ses déplacements, mais n'a pas réussi à avoir un véritable impact sur ce match. Malgré quelques gestes techniques réalisés, il n'a pas été efficace. Remplacé à la 75e minute par Marco Asensio (non noté).

Gareth Bale (8) : Contesté en ce début de saison, le Gallois répond de la meilleure des manières depuis quelques matchs ! Ce mardi, il a été impliqué dans quasiment tous les bons coups de son équipe. Malheureux en début de partie avec le sauvetage de Piszczek juste devant lui, il a finalement ouvert le score quelques minutes plus tard d'une superbe volée du plat du pied. Un geste magnifique lors d'une belle performance où il a également délivré une passe décisive à Ronaldo. Remplacé à la 84e minute par Lucas Vazquez (non noté).

Cristiano Ronaldo (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

BORUSSIA DORTMUND 1-3 REAL MADRID (mi-tps: 0-1) - LIGUE des CHAMPIONS - 1er tour, grp H / 2e journée

Stade : Signal-Iduna-Park - Arbitre : B. Kuipers



Buts : P. Aubameyang (54e) pour BORUSSIA DORTMUND - G. Bale (18e) Cristiano Ronaldo (49e) Cristiano Ronaldo (79e) pour REAL MADRID

Avertissements : Ö. Toprak (52e) , J. Weigl (63e) , pour BORUSSIA DORTMUND - G. Bale (29e) , Daniel Carvajal (39e) , L. Modric (40e) , pour REAL MADRID



BORUSSIA DORTMUND : R. Bürki - L. Piszczek , Ö. Toprak , S. Papastathopoulos , J. Toljan (M. Dahoud, 60e) - M. Götze (C. Pulisic, 76e) , N. Sahin (J. Weigl, 60e) , G. Castro - A. Yarmolenko , P. Aubameyang , M. Philipp



REAL MADRID : K. Navas - Daniel Carvajal , R. Varane , Sergio Ramos , Nacho - Casemiro - L. Modric (Dani Ceballos, 90+1e) , T. Kroos - Isco (Marco Asensio, 76e) - G. Bale (Lucas Vázquez, 85e) , Cristiano Ronaldo



Ramos a détourné un ballon de la main sur sa ligne, mais l'arbitre n'a pas bronché...



La joie de Bale après l'ouverture du score (0-1, 18e)



Après la pause, Ronaldo a devancé son défenseur pour faire le break (0-2, 49e)



Aubameyang a relancé son équipe en réduisant le score (1-2, 54e)



Mais d'une frappe puissante, Ronaldo a tué le match (1-3, 77e)



