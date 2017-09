Ligue des Champions : Monaco-Porto, l'ASM face à un adversaire revanchard. Présentation et compos probables

L'AS Monaco doit confirmer son nul ramené d'Allemagne il y a deux semaines par une victoire ce mardi face au FC Porto en Ligue des Champions. Un adversaire qui a soif de revanche après s'être lourdement incliné à domicile d'entrée contre Besiktas.

Conceiçao et les Portugais entendent bien s'imposer à Louis II.

Finalistes de l'édition 2004 de la Ligue des Champions, l'AS Monaco et le FC Porto se retrouvent ce mardi à Louis II (20h45, beIN Sports 1) à l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la C1. Pas convaincant, le champion de France était tout de même parvenu à ramener un nul de Leipzig il y a deux semaines (1-1).

Un nul qui aura saveur de bon résultat si l'ASM enchaîne par une victoire ce soir. Mais en face de lui, le club de la Principauté trouvera un adversaire revanchard après sa défaite à domicile 3-1 contre Besiktas. «Nous sommes dans un état d'esprit fantastique, nous abordons le match avec beaucoup d'ambition et de détermination. Les meilleures équipes européennes perdent des matchs, on ne peut pas remettre en question toute l'histoire d'un grand club comme le FC Porto après une défaite» , a ainsi prévenu Sergio Conceiçao en conférence de presse d'avant-match.

«Un adversaire comme les autres» pour Jardim

«Nous allons démontrer que nous sommes encore présents, a ajouté l'entraîneur des Dragons. Il y a beaucoup de force dans le vestiaire. J'ai un groupe de joueurs de qualité humainement et collectivement, je suis persuadé que nous allons avoir de grands résultats au Portugal et sur la scène européenne. J'ai confiance en mon équipe et nous allons montrer autre chose que contre Besiktas, pour prouver la force de l'institution.» Voilà les Monégasques prévenus. Mais ne comptez pas sur le Portugais Leonardo Jardim pour faire preuve de sentiment face à Porto.

«Depuis que je suis entraîneur, c'est toujours un onze contre onze, que ce soit le FC Porto ou une autre équipe. Bien sûr qu'on a des amis au Portugal, mais c'est un adversaire comme les autres. On travaille et on prépare le match comme si c'était un autre adversaire» , a assuré l'entraîneur monégasque, qui récupère à cette occasion sa recrue offensive Keita Baldé. A l'inverse, Danijel Subasic, touché à la cheville, est toujours indisponible et sera remplacé une nouvelle fois par Diego Benaglio dans la cage. Thomas Lemar devrait retrouver sa place dans le onze de départ.

Les équipes probables :

Monaco : Benaglio – Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge – Ghezzal, Moutinho, Fabinho, Lemar – Jovetic, Falcao.

Porto : Casillas – Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Telles – Danilo Pereira, Herrera, Torres – Marega, Aboubakar, Brahimi.

Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.