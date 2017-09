Juve : tous fous de Matuidi !

Arrivé cet été à la Juventus Turin en provenance du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi fait déjà l'unanimité en Italie. Ovationné contre le Torino (4-0) ce week-end, le milieu de terrain français est encensé par la presse italienne.

Matuidi a déjà conquis la Juve

Pendant que Paulo Dybala empile les buts, un autre joueur de la Juventus Turin attire les éloges en ce début de saison : Blaise Matuidi. Alors que Massimiliano Allegri en disait le plus grand bien il y a une semaine, le milieu de terrain français a encore marqué les esprits ce week-end dans le derby contre le Torino (4-0).

La presse italienne conquise

A tel que point que la presse italienne s'enflamme totalement pour l'ancien Parisien. «Toujours plus irremplaçable» , «maître tacticien qui semble évoluer à la Juventus depuis des années» , «nouveau patron du milieu de terrain» ... Les médias italiens ne tarissent pas d'éloges à propos de Matuidi ! Associé à Miralem Pjanic, le natif de Toulouse forme la «meilleure paire de milieux centraux au monde» . Des propos tenus par l'ancien Milanais Alessandro Costacurta. Excusez du peu !

Dans une formation où il peut davantage se concentrer sur l'aspect défensif, Matuidi harcèle, récupère et relance. Un rôle qu'il affectionne. Cité parmi les tops de la rencontre par tous les journaux italiens, le Français collectionne les points positifs. «Il fait le pressing, récupère, tacle. Quel achat» , lance le Corriere dello Sport. Pour Tuttosport, Allegri «a trouvé le milieu parfait : il mord les chevilles, récupère le ballon, presse et semble toujours savoir où va aller le ballon. Il est infatigable et sait utiliser la ruse et l'expérience.»

Une magnifique ovation des supporters

Parfois raillé à Paris pour sa qualité technique inférieure à ses anciens compères du milieu, Matuidi régale à la Juve et affiche 94,6% de passes réussies en six apparitions en Serie A ! Le Français est déjà adopté par les tifosi de la Vieille Dame qui lui ont réservé une superbe ovation lors de son remplacement à la 72e minute par Rodrigo Bentancur. Un Allianz Stadium debout pour un joueur qui disputait à peine son septième match avec le champion d'Italie, cela en dit long sur la cote actuelle du milieu de 30 ans.

La superbe ovation pour Matuidi face au Torino (4-0)

Que vous inspire ce début de saison de Matuidi à la Juve ? Pensiez-vous qu'il s'imposerait aussi vite ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...