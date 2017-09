Top Déclarations : faut pas chauffer Dani Alves, Balotelli se paie Neymar, l'OM reste la référence, Zizou fait miaou... Pierre-Damien Lacourte - Top Declarations, Mise en ligne: le 23/09/2017 à 08h51 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, faut pas chauffer Dani Alves, Balotelli se paie Neymar, l'OM reste la référence, Zizou fait miaou, Matuidi est une chance pour la Juve, Ben Arfa le crack de la réserve parisienne, Gourvennec n'est pas une pipe… Découvrez les phrases choc de la semaine. Cette scène lors du match PSG-Lyon a fait beaucoup parler... Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Daniel Alves – «Je ne sais pas quel match vous avez regardé, mais pour votre information, je n'ai pris le ballon à aucun coéquipier, au contraire c'est à moi qu'on l'a pris. (...) Alors fermez vos gueules et arrêtez de faire des polémiques sur mon nom» (Twitter, le 21/09/2017) Prenant la défense d'Edinson Cavani dans l'affaire du penalty, Diego Forlan avait au passage critiqué Daniel Alves, qu'il accusait d'avoir pris le ballon à l'Uruguayen pour le donner à Neymar sur un coup franc précédent. Sur le réseau social Twitter, le latéral droit brésilien lui a répondu... 2. Mario Balotelli – «Neymar, tu ne devrais même pas demander pour les tirer» (Instagram, le 19/09/2017) Depuis dimanche dernier et la victoire du Paris Saint-Germain sur l'Olympique Lyonnais (2-0), le penalty de la discorde entre Neymar et Edinson Cavani a été au centre des toutes les discussions. L'attitude du nouveau, Neymar, face à l'ancien, Cavani, n'a pas manqué d'être décriée. Même Mario Balotelli s'en est mêlé. 3. Jordan Amavi – «Ce n'est pas de la comm'. C'est l'OM, pas n'importe quel club. C'est le grand club de Ligue 1» (TF1, le 17/09/2017) En quête d'un renfort au poste de latéral gauche, l'Olympique de Marseille a misé cet été sur Jordan Amavi, qui affirme ne pas avoir rejoint n'importe quel club en France durant l'intersaison. 4. Zinedine Zidane – «Alors maintenant, je suis le chat noir, c'est ça ? Avant j'avais de la chance et maintenant, j'ai la poisse...» (Conférence de presse, le 22/09/2017) La défaite du Real Madrid à domicile face au Betis Séville en milieu de semaine (0-1) a valu à Zinedine Zidane un certain lot, non pas de critiques, mais de remarques assez étranges. Ce qui a agacé l'entraîneur des Merengue. 5. Massimiliano Allegri – «C'est une chance de l'avoir avec nous. Matuidi a une qualité extraordinaire : il se tait et il court. Et en plus, il sait jouer au foot» (Conférence de presse, le 17/09/2017) Blaise Matuidi a participé au large succès de la Juventus Turin sur la pelouse de Sassuolo dimanche dernier (3-1). Après la rencontre, le Français a eu droit aux félicitations de son entraîneur, conquis. 6. Romain Habran – «Hatem, quand il est arrivé en CFA, il est venu avec le sourire. Il ne s'est pas pris la tête. C'est un bosseur. (...) C'est un crack. J'ai été surpris par sa force mentale» (SFR Sport, le 20/09/2017) Faute d'avoir voulu quitter le Paris Saint-Germain cet été, Hatem Ben Arfa a été relégué en réserve pour cet exercice 2017-18. Mais visiblement, le comportement du milieu de terrain offensif est exemplaire avec les réservistes parisiens. 7. Stefan Reinartz – «Toni se sentait sous-évalué par le Bayern. Ils lui ont offert un nouveau contrat, mais lui savait ce que gagnait Götze et a voulu être mieux payé. Le Bayern n'a pas voulu donner 10 millions d'euros. Rummenigge a dit à Toni qu'ils ne le paieraient pas 10 millions d'euros, parce que ce n'était pas un joueur de classe mondiale» (Die Welt, le 19/09/2017) Le Bayern Munich regrette peut-être aujourd'hui ses choix concernant Toni Kroos. En 2014, le milieu de terrain allemand a quitté le club bavarois pour le Real Madrid (25 M€) après avoir refusé la prolongation de contrat proposée par ses dirigeants. Son ancien coéquipier et ami, Stefan Reinartz, raconte pourquoi. 8. Pierre-Emerick Aubameyang – «Début juin, j'avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi à Paris, avant qu'Antero Henrique n'arrive. Ce dernier ne voulait pas me prendre. Nasser, lui, voulait me prendre. Cela ne s'est donc pas fait» (RMC, le 21/09/2017) Bénéficiant d'un bon de sortie l'été dernier et un temps annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang est finalement resté au Borussia Dortmund au terme d'un mercato mouvementé. Et comme les rumeurs l'affirmaient à l'époque, c'est bien le directeur sportif francilien Antero Henrique qui a enterré la piste menant au Gabonais. Bon finalement, ce sont Neymar et Kylian Mbappé qui ont rejoint le PSG... 9. Jocelyn Gourvennec – «Je crois qu'une équipe, c'est un tout. Je ne crois pas qu'à Bordeaux, il y ait un joueur avec autour des faire-valoir et une pipe sur le banc» (Conférence de presse, le 21/09/2017) Toujours invaincus cette saison en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux occupent une honorable quatrième place. Mais il en faudra plus pour éviter les critiques de certains observateurs, qui estiment que les Marine et Blanc dépendent du seul talent de l'ailier Malcom. De quoi agacer l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. 10. Brice Dja Djedje – «Ça commence à devenir invivable. Je ne suis pas heureux ici. Le fait de m'entraîner la semaine et d'être sur mon canapé le week-end, c'est horrible» (L'Equipe, le 21/09/2017) Parti de l'OM en 2016 pour rejoindre Watford, Brice Dja Djedje ne joue pas en Angleterre. Pour la seconde saison de suite, le latéral droit n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés en championnat. Une situation très difficile à vivre. C'est sur ce cri du coeur de l'ancien Marseillais que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





