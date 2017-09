Watford : dans son canapé depuis plus d'un an, Dja Djédjé n'en peut plus !

Ecarté de la liste des joueurs qualifiés en Premier League pour la seconde saison consécutive, Brice Dja Djédjé est en colère. L'ancien Marseillais, qui n'a pas disputé le moindre match de championnat depuis son arrivée en 2016, ne comprend pas la décision de Watford et n'a qu'une envie : partir.

En Angleterre, Brice Dja Djédjé a le blues.

La galère continue pour Brice Dja Djédjé... Transféré de l'OM à Watford en 2016, le latéral droit de 26 ans n'avait pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés en championnat par l'entraîneur de l'époque Walter Mazzarri après une blessure durant la préparation estivale. L'ancien Marseillais n'avait alors disputé que 129 minutes de jeu en FA Cup. Et cette saison ? Rebelote !

L'entraîneur a changé puisque Marco Silva dirige les Hornets, mais le résultat est le même pour le défenseur ivoirien, une nouvelle fois non inscrit en Premier League. Une situation que le natif d'Aboudé ne supporte plus. «Ça commence à devenir invivable», confie-t-il dans les colonnes de L'Equipe.

«Ils me traitent comme un chien !»

Informé par un texto de son père cet été que l'histoire se répétait, Dja Djédjé est très remonté. «A un moment, je ne peux plus me taire. Ils me traitent comme un chien !», lance-t-il. L'Elephant assure ne pas savoir d'où vient cette décision. «Est-ce le coach ? Est-ce que cela vient d'en haut», s'interroge-t-il alors qu'il a travaillé avec un préparateur physique personnel pour garder la forme et que son entraîneur lui avait assuré cet été qu'aucune décision n'était prise.

Alors qu'il a participé au stage de pré-saison et aux matchs amicaux, Dja Djédjé se sent trahi. «Ça fait deux ans qu'on m'empêche de pratiquer le métier que j'aime, sans explication. Je ne peux pas continuer comme ça, tout le monde se demande pourquoi je ne joue pas, les gens pensent que je suis blessé alors que c'est totalement faux», lance le joueur passé par Evian TG, qui veut faire taire les rumeurs concernant un manque d'implication.

Dja Djédjé veut partir

«Vous croyez vraiment qu'un fainéant s'entraîne deux fois plus que les autres chaque semaine, qu'il se lève pour aller aux séances de la réserve quand la première est au repos ?», s'agace-t-il. «Je ne suis pas heureux ici. Le fait de m'entraîner la semaine et d'être sur mon canapé le week-end, c'est horrible. Ce n'est pas parce qu'on me paye tous les mois que je peux tout accepter. Sinon, ça voudrait dire que je m'en fous.»

Quelles sont ses intentions désormais ? «Il faut que je parte. Soit en prêt, soit définitivement. Je veux retrouver le goût de la compétition. Je suis prêt depuis décembre et je n'en peux plus d'attendre. Ce qui est fou, c'est que des clubs ont sollicité Watford cet été pour un prêt mais qu'ils ont refusé...» La donne devrait être différente en janvier. Avis aux amateurs...

