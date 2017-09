Barça : Deulofeu, Vidal, Denis Suarez, une surprise... Qui pour suppléer Dembélé ? Romain Lantheaume - Actu Espagne, Mise en ligne: le 19/09/2017 à 11h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Confronté à l'indisponibilité de l'ailier Ousmane Dembélé jusqu'en début d'année 2018, l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde a fait le point sur les alternatives dont il dispose pour trouver un remplaçant au Français sur l'aile gauche. Le Barça avait recruté Dembélé pour pallier le départ de Neymar. C'est la soupe à la grimace du côté du FC Barcelone. Confronté au départ précipité de Neymar cet été, le club catalan avait misé sur l'ailier Ousmane Dembélé pour le remplacer. Mais les Blaugrana ont déchanté samedi lorsque la recrue la plus chère de leur histoire (105 millions d'euros, plus 42 M€ de bonus) s'est blessée contre Getafe (2-1). Verdict : rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche et une absence de 3 à 4 mois à prévoir après l'opération programmée ce mardi en Finlande. Alors que le Français commençait à prendre ses marques et venait d'enchaîner deux titularisations, une question se pose donc à nouveau : qui pour occuper l'aile gauche durant son indisponibilité ? Deulofeu, favori naturel Racheté cet été après 6 mois de qualité au Milan AC, l'ailier Gerard Deulofeu apparaît a priori comme le plus indiqué et l'international espagnol a déjà bénéficié d'un temps de jeu conséquent avant les débuts de Dembélé (349 minutes toutes compétitions confondues). C'est encore lui qui l'a suppléé samedi après sa blessure. Problème : à part un excellent match face au Betis Séville (2-0), l'ancien d'Everton a rendu des copies mitigées et il est passé au travers lors du seul gros match qu'il a débuté face au Real Madrid (1-3) lors de la manche aller de la Supercoupe d'Espagne… Du coup, le coach catalan Ernesto Valverde s'interroge. Valverde prêt à piocher en réserve ? «Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer à la place de Dembélé. On a Deulofeu, Aleix Vidal, Denis Suarez qui a joué sur la gauche la semaine dernière. Il y a André Gomes aussi. Je ne sais pas», a reconnu le technicien en conférence de presse. Bien sûr, le milieu de terrain Denis Suarez a déjà occupé cette position avec succès à Villarreal et ce rôle permettrait au latéral droit Vidal de faire parler ses qualités offensives. Reste que ces alternatives apparaissent un peu tendres au vu des échéances importantes qui attendent le Barça en Liga (déplacement à l'Atletico Madrid le 14 octobre, Clasico face au Real le 23 décembre) et en Ligue des Champions (déplacement chez la Juventus Turin le 22 novembre). Comme l'indisponibilité est inférieure à 5 mois, le vice-champion d'Espagne n'est pas autorisé à recruter de joker médical et Valverde va bien devoir trouver une solution, quitte à ratisser large. «Nous allons chercher des options. (…) Il y a aussi l'équipe B. Je veux me concentrer sur mon équipe mais on peut aussi les prendre en considération», a glissé le coach catalan alors que les noms des jeunes Aleñá, Abel Ruiz et Carles Pérez circulent. Le onze aligné ce mardi contre Eibar (22h) permettra d'en savoir plus. D'après vous, quel est le meilleur Barcelonais pour remplacer Dembélé ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





