Journal des Transferts : les conditions de Rabiot, Lopez affole les cadors espagnols, le Real blinde ses cadres... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 16/09/2017 à 12h00 Les conditions de Rabiot, Lopez affole les cadors espagnols, le Real blinde ses cadres, Seri prévient le Barça, Costa se rapproche de l'Atletico... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Adrien Rabiot a ses conditions pour prolonger au PSG. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Les trois conditions de Rabiot pour prolonger Auteur d'une superbe performance face au Celtic Glasgow (5-0) mardi en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu parisien. Désormais épanoui au sein du club de la capitale, le Français va-t-il désormais accepter de prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2019 ? D'après les informations du quotidien L'Equipe, la mère du joueur, Véronique Rabiot, avait fixé trois conditions pour une éventuelle prolongation : un projet séduisant, une position de relayeur et le recrutement d'une sentinelle pour éviter à son fils de redescendre d'un cran. Pour l'instant, deux critères sont donc réunis et Rabiot se montrerait enthousiaste à l'idée de s'inscrire sur le long terme au PSG. Une bonne nouvelle en perspective ? 2. Après le Barça, c'est le Real qui surveille Lopez ! Jeudi dernier, la presse espagnole révélait que le FC Barcelone s'intéresse très sérieusement au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez. Mais le club catalan n'est pas le seul cador de Liga à surveiller le jeune talent de la formation phocéenne ! En effet, d'après les informations du quotidien ibérique Sport, le Real Madrid reste très attentif à la situation de l'espoir français. Ce n'est pas forcément une surprise puisque le coach madrilène Zinédine Zidane avait encensé Lopez en mars dernier. Pour rappel, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia s'est récemment montré très clair sur l'avenir de son joueur. 3. Le Real blinde ses cadres (officiel) Le Real Madrid a été sage sur le marché des transferts cet été. Laissant le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore le FC Barcelone jouer les premiers rôles lors du mercato, la Maison Blanche avait un autre plan en tête : conserver les joueurs majeurs qui ont fait le succès des Merengue ces deux dernières années. Ainsi, mercredi, le Real a officialisé la prolongation du latéral gauche Marcelo jusqu'en juin 2022. Une décision totalement logique puisque le Brésilien s'est imposé comme le meilleur élément du monde à son poste. Et jeudi, le champion d'Espagne en titre a officialisé cette fois-ci la prolongation du milieu offensif Isco, également désormais lié avec les Madrilènes jusqu'en 2022. Auteur de formidables performances sous les ordres de l'entraîneur Zinédine Zidane, l'international espagnol s'est imposé comme un élément important de l'effectif de la Maison Blanche et se retrouve logiquement récompensé. 4. Seri prévient le Barça ! Annoncé tout proche du FC Barcelone cet été, Jean Michaël Seri est finalement resté à Nice. Alors que le nom du milieu niçois circule toujours en Catalogne pour le prochain mercato hivernal, l'Ivoirien annonce la couleur. «Je vous le dis aujourd'hui, il n'est pas question d'un départ au mercato d'hiver, point final, je ne bougerai pas, quelque soit le club qui vient. Je suis Niçois jusqu'en juin prochain et il n'y a pas de débat», a assuré Seri. Et concernant un futur transfert au Barça ? «Aujourd'hui, ma conclusion est la suivante : ça ne s'est pas fait car je n'étais pas la priorité du Barça. (...) Mais s'ils viennent qu'ils viennent franchement. Aujourd'hui, j'ai envie de partir par la grande porte, pas par défaut. Je ne suis pas un joueur par défaut. On doit me respecter pour ce que je fais sur le terrain, pas pour autre chose», a-t-il expliqué. L'OGCN pourra donc compter sur l'une de ses pièces maîtresses durant toute cette saison. 5. Diego Costa se rapproche de l'Atletico... Même si l'entraîneur Antonio Conte ne compte plus sur lui, Diego Costa n'a pas quitté Chelsea cet été, lui qui voulait à tout prix rejoindre l'Atletico Madrid. Les deux clubs continuent néanmoins de discuter et un accord pourrait être rapidement trouvé, sur la base d'une indemnité de transfert de 60 millions d'euros, en vue d'un transfert en janvier prochain, croit savoir le quotidien espagnol Marca. En attendant, l'attaquant international espagnol devrait s'entraîner avec la réserve des Blues pour conserver un minimum de condition physique et être opérationnel avec les Colchoneros pour la seconde partie de saison. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 16 septembre 2017 à 12h00. C'est officiel : - Libre, le milieu offensif Youcef Belaïli s'est engagé avec Angers.

- Libre depuis son départ de Reims cet été, l'attaquant Gaëtan Charbonnier s'est engagé pour deux saisons avec Brest. - Licencié, Frank de Boer a été remplacé par Roy Hodgson à la tête de Crystal Palace. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Encore incertain sur sa situation, le gardien du Paris Saint-Germain Alphonse Areola refuse de prolonger.

- Mino Raiola s'est montré flou concernant l'avenir du milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti.

- Intéressé depuis longtemps par Naby Keita, le Paris Saint-Germain a raté le milieu en 2016 car le Sénégalais était déjà réservé par Leipzig.

- Peu utilisé au Paris Saint-Germain, le milieu Giovani Lo Celso est ciblé par l'Inter Milan pour un prêt à partir de janvier.

- Le latéral droit Djibril Sidibé a décidé de rester à Monaco cet été pour confirmer en vue de la Coupe du monde.

- Le défenseur central de Rennes Joris Gnagnon a confirmé des approches très faibles de l'Olympique de Marseille cet été.

- Agacé par l'OGC Nice, qui a préféré miser sur Christophe Jallet, le latéral droit d'Arsenal Mathieu Debuchy n'a pas été contacté par l'Olympique de Marseille.

- Auteur d'un bon début de saison, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne Jonathan Bamba plaît à l'Inter Milan. À l'étranger : - Malgré les déclarations de son président, le milieu du FC Barcelone Andrès Iniesta reste indécis pour son futur.

- L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane aurait aimé conserver le buteur Alvaro Morata, vendu à Chelsea cet été. Du coup, le buteur de Leipzig Timo Werner se trouve dans le viseur des Merengue.

- De son côté, le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski serait déterminé à rejoindre le Real Madrid l'été prochain.

- Lors de la prolongation de Karim Benzema, le Real Madrid pourrait fixer sa clause libératoire à 1 milliard d'euros.

- Manchester United se prépare à revenir à la charge l'été prochain pour Antoine Griezmann avec une offre estimée à 100 millions d'euros.

- Le Bayern Munich s'intéresserait au milieu de Naples Marek Hamsik.

- En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif Mesut Özil attend des nouvelles de ses dirigeants.

- L'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud a reconnu qu'il avait été proche de partir cet été.

- Fenerbahçe serait intéressé par le milieu offensif d'Arsenal Jack Wilshere.

- Dans les derniers instants du mercato d'été, le latéral droit du FC Barcelone Aleix Vidal s'est proposé sans succès au FC Valence.

- Libre, le milieu de terrain Abou Diaby recherche un point de chute et dispose de pistes aux Etats-Unis. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





