Top Déclarations : Debuchy a pris une carotte, Assou-Ekotto félicite le crieur Mbappé, Dugarry pousse Evra à la retraite... Damien Da Silva - Top Declarations, Mise en ligne: le 16/09/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Debuchy a pris une carotte niçoise, Assou-Ekotto félicite le crieur Mbappé, Dugarry pousse Evra à la retraite, Lustig prévient Neymar, PlayStation tacle Mourinho, Subasic en a marre du PSG… Découvrez les phrases choc de la semaine. Mathieu Debuchy a été planté par l'OGC Nice. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Mathieu Debuchy - «Ce que je me suis dit ? Qu'ils m'avaient mis une carotte. J'en ai voulu à Fournier parce qu'il aurait au moins pu m'envoyer un message, m'avertir que finalement, je n'étais pas leur choix. Ça aurait été... juste normal. Voilà, ça m'a énervé, ce n'était pas correct de leur part mais ça ne m'a pas non plus surpris outre mesure. Il y a des choses dans le foot qui me dépassent» (L'Equipe, le 12/09/2017) Tout proche de rejoindre l'OGC Nice cet été, le latéral droit d'Arsenal n'a pas apprécié le comportement des Aiglons, qui lui ont finalement préféré Christophe Jallet. 2. Benoît Assou-Ekotto - «Il a crié fort. Je ne peux pas lui retirer ça, il a crié super fort ! Et Mbappé marque 30 secondes après en courant comme un lapin. (…) L'arbitre peut prendre 30 secondes, on n'est pas pressé. (…) Morale de l'histoire, il vaut mieux péter le joueur, qu'il ait un problème de santé, que nous sortions du terrain, que d'essayer de prendre le ballon et finalement sortir quand même» (RMC, le 12/09/2017) Expulsé pour une faute sur Kylian Mbappé lors du match entre Metz et le Paris Saint-Germain (1-5), le latéral gauche n'a pas épargné le jeune international français. L'ancien Stéphanois en rajoute beaucoup... 3. Christophe Dugarry - «Patrice Evra, arrête. Félicitations pour ce que tu as fait, félicitations pour toute ta carrière. On va te faire une statue à Manchester, une statue à la Juve mais sincèrement, arrête. Le bluff, il est terminé. Sincèrement, ce qu'il a fait hier (dimanche, ndlr), c'est honteux. (…) Ce n'est que du bluff, Patrice Evra, il ne peut plus courir. Arrête, mec» (RMC, le 11/09/2017) Après la performance catastrophique du latéral gauche de l'Olympique de Marseille face à Rennes (1-3), le champion du monde 1998 n'a pas mâché ses mots. 4. Mikael Lustig - «Ce fût comme d'habitude avec Neymar. C'est un incroyable footballeur mais il joue la comédie. Il en fait des tonnes pour que le défenseur soit sanctionné, il plonge. On l'a vu faire et on le reverra le faire. S'il veut être aussi aimé que Messi, il vaut mieux qu'il arrête ça» (Médias, le 13/09/2017) Agacé par le comportement de Neymar lors de la rencontre entre le Celtic Glasgow et le Paris Saint-Germain (0-5), le défenseur central a critiqué le Brésilien. Le Suédois n'est pas le plus objectif pour parler de l'attaquant après un énorme accrochage avec lui en décembre 2016. 5. Marcelo Bielsa - «Je ne devrais pas faire partie de la Ligue 1 car il y a des entraîneurs français qui sont meilleurs que moi et qui ne sont pas à la tête d'une équipe. Laurent Blanc n'est pas à la tête d'une équipe et je pense qu'il est meilleur que moi. En tout cas, il a démontré qu'il était meilleur que moi» (Médias, le 14/09/2017) Toujours aussi humble, le technicien argentin de Lille a surpris son monde avec un hommage magnifique pour Laurent Blanc. 6. Christophe Galtier - «Les déclarations de Fabien Lemoine sont celles d'un joueur aigri qui n'a pas réussi à retrouver de club en Ligue 1» (beIN Sports, le 10/09/2017) Après les critiques du milieu de Lorient sur sa dernière année chez les Verts, l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne a été très cash pour lui répondre... 7. Lothar Matthaüs - «Ribéry est à Munich depuis longtemps. Il est émotif, mais tu ne peux pas jeter le maillot du Bayern comme ça sur le banc des remplaçants, c'est un mauvais signal vis-à-vis du club» (Sky, le 12/09/2017) Furieux de son remplacement face à Anderlecht (3-0) à la 78e minute, l'ailier du Bayern Munich Franck Ribéry a jeté son maillot en rejoignant le banc. Un geste qui n'a pas été apprécié en Allemagne. 8. PlayStation - «Désolé José Mourinho, pas de bus à garer sur PlayStation, nous sommes là pour divertir» (Twitter, le 13/09/2017) L'entraîneur de Manchester United avait reproché à ses joueurs d'avoir «joué à la PlayStation» en manquant de respect au FC Bâle (3-0) après les deux premiers buts. Le tacle du compte Twitter de la console de Sony a été terrible ! 9. Volker Struth - «A cause de types comme Dembélé, j'ai une réputation de merde. Je suis énervé à cause du fait que les conseillers se sont assurés qu'il ne s'entraîne pas avec Dortmund ! Les conseillers ! Le comportement du joueur ne me va clairement pas. Il a séché de manière injustifiée l'entraînement du Borussia Dortmund, et évidemment, c'est une décision consciente. Ce comportement doit se punir. Moi je me séparerais immédiatement d'un joueur qui fait ça» (Sport Bild, le 13/09/2017) L'agent de Toni Kroos s'est lâché en dézinguant le comportement d'Ousmane Dembélé, qui a fait grève avec Dortmund pour rejoindre le FC Barcelone cet été. 10. Danijel Subasic - «Ça, c'est loin mon ami. Arrêtez de parler du PSG» (Médias, le 10/09/2017) Après une lourde défaite face à Nice (0-4), le gardien de l'AS Monaco a quitté la zone mixte avec un air agacé après une nouvelle question sur le Paris Saint-Germain. C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





