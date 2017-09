Europa League : Lyon, Nice et Marseille sur le pont, présentations et compos probables des matchs Damien Da Silva - Actu Europa League, Mise en ligne: le 14/09/2017 à 10h32 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pour cette première journée de la phase de groupes de l'Europa League, la France va compter sur ses trois représentants, Lyon, Nice et Marseille, pour briller. Dans une période difficile, l'OM aura la chance d'évoluer à domicile pour se relancer face à Konyaspor alors que Lyon et Nice se déplaceront pour affronter respectivement Limassol et Zulte-Waregem. Rudi Garcia le sait : Marseille doit gagner ce jeudi. Après le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco en Ligue des Champions, c'est au tour de Lyon, Nice et Marseille de véritablement lancer leur aventure européenne avec la première journée de la phase de groupes de l'Europa League. Avec l'ambition de se qualifier pour la suite de la compétition, les clubs français seraient bien inspirés de l'emporter pour débuter cette campagne dans de bonnes conditions. Lyon, attention au mauvais souvenir... Pour ce premier match de la saison en Europa League, Lyon va être confronté à un ancien cauchemar. En déplacement à Nicosie (Chypre), les Gones vont retrouver le stade où ils avaient été éliminés de la Ligue des Champions en 2012 par l'APOEL Nicosie. Mais cette fois-ci, c'est l'Apollon Limassol qui se dresse sur la route de l'OL. Depuis ce traumatisme, l'effectif a grandement évolué et Bruno Génésio veut oublier ce lointain souvenir. «Un match de Coupe d'Europe est toujours difficile. C'est une équipe joueuse avec des principes forts. Les souvenirs de 2012 ? C'est un très mauvais souvenir. C'est une autre époque. On a oublié tout ça», a assuré le coach lyonnais. Dans un groupe également composé d'Everton et de l'Atalanta, Lyon affronte ce jeudi (19h) l'équipe, sur le papier, la plus faible de la poule et n'a donc pas le droit à l'erreur. La composition probable des deux équipes : Limassol : Vale (c) - Joao Pedro, Yuste, Roberge, Jander - Alex, Alef, Sachetti - Maglica, Schembri, Sardinero. Lyon : Lopes - Rafael, Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Ferri - Cornet, Fekir (c), Depay - Mariano. Nice veut surfer sur le succès contre Monaco Après un début de saison mitigé, l'OGC Nice a retrouvé des couleurs samedi dernier en réalisant une démonstration face à l'AS Monaco (4-0) en Ligue 1. Fort de ce succès, l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre va tenter de se reposer sur les mêmes principes pour venir à bout de Zulte-Waregem ce jeudi (21h05). Pour y parvenir, le technicien suisse devrait aligner une équipe similaire en 4-4-2 avec cependant le retour de Dante et le remplacement de Vincent Koziello, suspendu, par Nampalys Mendy. «J'ai vu plusieurs de leurs rencontres, toutes celles en championnat. C'est une équipe de qualité offensive, très athlétique. Quand on projette sept joueurs dans les seize mètres, cela montre du potentiel. Elle se projette très vite vers l'avant et les joueurs font les courses à 100% pour revenir défendre. C'est une bonne équipe belge», a prévenu Favre. Avec un début de saison très moyen (3 victoires, 1 nul et 2 défaites en championnat), Zulte-Waregem semble être une équipe à la portée de Nice. La composition probable des deux équipes : Zulte-Waregem : Leali - De Fauw (c), Derijick, Heylen, Hamalainen - Doumbia, Coopman, De Sart - De Pauw, Olayinka, Kaya. Nice : Cardinale - Souquet, Dante (c), Le Marchand, Jallet - Saint-Maximin, Seri, Mendy, Lees-Melou - Pléa, Balotelli. L'OM en quête de rachat... Situation difficile à l'Olympique de Marseille. Après deux revers consécutifs en Ligue 1 face à l'AS Monaco (1-6) et Rennes (1-3), le club phocéen connait une première crise avec notamment la gronde des supporters. Dans ce contexte particulier, l'OM va recevoir Konyaspor ce jeudi (21h05) avec la ferme intention de l'emporter pour apaiser le climat actuel. «Il faut gagner le prochain match, il n'y a rien d'autre à faire. Pour l'instant, on va se concentrer sur la compétition pour laquelle on a bataillé sept mois et quatre matchs pour se qualifier. On n'a pas d'excuses à trouver à l'avance, on a assez de qualités pour l'emporter sur le terrain. (...) Maintenant, ça urge de gagner», a souligné le coach marseillais Rudi Garcia. En face, Konyaspor connait un début de saison encore plus difficile avec trois défaites pour seulement une victoire. Tout autre résultat qu'une victoire de l'OM, privé de Mandanda, Abdennour et Mitroglou, provoquerait sans aucun doute la colère du public du Stade Vélodrome... La composition probable des deux équipes : Marseille : Pelé - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Anguissa, Luis Gustavo, Sanson - Thauvin, Germain, Payet (c). Konyaspor : Kirintili - Skubic, Moke, Turan (c), Oztorun - Jonsson, Bourabia - Sahiner, Araz, Ezekiel - Milosevic. Que pensez-vous de ces matchs ? Les clubs français vont-ils l'emporter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





