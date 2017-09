Ligue des Champions : qui pour faire oublier Lemar ? Présentation et compos probables de Leipzig-Monaco Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 13/09/2017 à 09h48 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du RB Leipzig ce mercredi (20h45) pour son entrée en lice dans la Ligue des Champions. Le club de la Principauté devra composer sans l'un de ses principaux atouts, Thomas Lemar, blessé à une cuisse. Quel onze sera concocté par Leonardo Jardim ? Jardim doit se passer de Lemar ce mercredi soir Giflée par Nice (0-4) le week-end dernier, l'AS Monaco n'a pas le temps de tergiverser puisqu'il faut déjà se replonger dans la compétition pour les hommes de Leonardo Jardim avec le premier match de Ligue des Champions ce mercredi (20h45, Canal+). Une compétition qui a tant souri aux Monégasques la saison passée. L. Jardim - «un adversaire fort» Pour ce premier rendez-vous européen de la saison 2017-2018, l'ASM se déplace en Allemagne pour y affronter le RB Leipzig, surprenant deuxième de Bundesliga la saison passée. «C'est une équipe avec des jeunes joueurs, qui presse très haut, avec beaucoup de vitesse devant et deux attaquants de grande qualité et qui joue bien. C'est un adversaire fort, pour terminer deuxième du Championnat il faut être une équipe forte et compacte» , a commenté Jardim en conférence de presse. Du côté de la formation allemande, on craint cette équipe monégasque. «Si on regarde la saison dernière, c'est Monaco en effet l'équipe la plus compétitive, mais Porto et Besiktas sont des adversaires difficiles aussi. Monaco a l'expérience, ce qui est très précieux à ce niveau» , a expliqué le coach Ralf Hasenhüttl, qui a bien l'intention de «créer une surprise» dans cette compétition. Pour se rassurer, le technicien pourra se dire qu'un élément précieux manquera à l'ASM : Thomas Lemar. Des solutions pour remplacer Lemar, mais... Victime d'une élongation aux ischio-jambiers, Lemar est resté en Principauté. Une absence de taille au vu du talent de l'international français et de son importance dans le jeu monégasque. «Il nous manque un joueur important mais c'est la vie» , a lancé Jardim. Quel sera le joueur choisi par l'entraîneur monégasque pour le remplacer à gauche ? Les solutions existent avec Rachid Ghezzal, Rony Lopes, Keita Balé ou encore Adama Diakhaby, capable d'évoluer sur un côté alors que Stevan Jovetic pourrait prendre sa place dans l'axe. Néanmoins, Jardim brouille les pistes et assure qu'il ne faudra pas s'attendre à la titularisation de nombreuses recrues estivales ce soir. La faute notamment à un problème de forme et d'automatismes. «Jovetic et Baldé ont fait deux, trois ou quatre entraînements. Ghezzal a fait quinze jours avec nous puis il est parti quinze jours en sélection, il ne s'est pas entraîné beaucoup. On croit en eux et on sait qu'ils vont rentrer dans l'équipe» , a expliqué le Lusitanien. Un jour mais pas tout de suite si l'on en croit les propos de Jardim. Un 4-4-2 avec Ghezzal et Tielemans ? «Mais on va faire le onze avec les joueurs qui ont disputé les cinq premiers matchs pour faire un bon résultat» , a-t-il ajouté. Si les arguments de Jardim sont recevables, il y a sans doute une part de bluff dans ses propos. A l'entraînement, Ghezzal a pris place dans ce qui devrait être un 4-4-2 avec Lopes à droite. Le coach de l'ASM devrait renouveler sa confiance à Diakhaby aux côtés de Radamel Falcao en attaque. A noter que Joao Moutinho, malade, n'a pas participé à l'entraînement et pourrait céder sa place à Youri Tielemans. Les équipes probables : Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Demme, Kampl, Forsberg - Poulsen, Werner. Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge - Lopes, Tielemans, Fabinho, Ghezzal - Falcao, Diakhaby. Pour vous, qui doit remplacer Lemar ? Quel est votre pronostic sur le score du match ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





