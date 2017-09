Ligue des Champions : déjà l'heure de marquer les esprits pour Paris. Présentation et compos probables de Celtic-PSG

Pour son premier match de Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain affronte le Celtic Glasgow ce mardi. En Ecosse, le club de la capitale, emmené par son trio d'attaquants vedettes Neymar-Cavani-Mbappé, devra marquer les esprits. Histoire d'afficher ses grandes ambitions sur la scène européenne... et pour s'éviter les moqueries du gratin de la C1.

Le PSG et ses stars (Dani Alves, Mbappé) débarquent à Glasgow.

C'est comme s'il n'avait déjà pas le droit à l'erreur. Sur le terrain du Celtic Glasgow ce mardi (20h45), dans une ambiance qui s'annonce énorme, le Paris Saint-Germain débute sa Ligue des Champions version 2017-18. Avec, encore une fois mais plus que jamais, l'ambition de soulever la coupe aux grandes oreilles en fin de saison.

Pour atteindre son but, le club de la capitale a fait exploser le marché des transferts cet été. Neymar, acquis pour 222 millions d'euros, et Kylian Mbappé, qui coûtera lui 180 millions dans quelques mois, sont venus grossir les rangs parisiens. Ce qui n'a pas manqué d'agacer au plus haut point les rivaux européens, ces historiques du gratin de la C1 qui voient d'un très mauvais oeil l'arrivée d'un nouveau riche sur leurs plates-bandes.

On sait déjà ce qui attend le PSG s'il se rate

Pour ces raisons, le PSG joue déjà gros ce soir à Glasgow. Pour lancer parfaitement sa campagne européenne, Paris doit gagner. Et si possible avec la manière. S'il n'y parvient pas, le club francilien subira évidemment les moqueries de ses meilleurs ennemis, munichois, barcelonais et même lyonnais, qui ne manqueront pas de rappeler que l'argent ne fait pas tout, que Paris est encore loin de pouvoir espérer remporter cette Ligue des Champions, etc. On connaît déjà la chanson.

Pour l'emporter en Ecosse, Unai Emery, privé de ses Argentins Javier Pastore et Angel Di Maria, blessés, alignera son trio d'attaquants vedettes, Neymar-Edinson Cavani-Kylian Mbappé. A eux de porter le PSG vers son premier succès de la saison sur la scène européenne. Là où on veut les voir briller en priorité.

Les équipes probables :

Celtic Glasgow : Gordon - Lustig, Bitton, Simunovic, Tierney - Brown, Ntcham - Roberts, Rogic, Sinclair - Griffiths.

Paris SG : Areola - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar.

Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.