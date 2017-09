Journal des Transferts : Messi fait trembler le Barça, Arsenal craque pour Lemar, l'imbroglio Adrien Silva... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 09/09/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Messi refuserait de rempiler avec le Barça, Arsenal veut absolument Lemar, Adrien Silva bloqué pour 14 secondes, Lopez plaît au Barça, Paris veut blinder Meunier... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Messi fait patienter les dirigeants du Barça. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Messi refuserait de prolonger Et si Lionel Messi tournait le dos au FC Barcelone ? Après un mercato relativement compliqué, la direction catalane se retrouve désormais très fragilisée et pourrait connaître des mois encore plus difficiles à l'avenir. En effet, selon le journaliste de la radio Onda Cero, Alfredo Martinez, l'attaquant argentin refuserait de prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Alors que les décideurs barcelonais se sont montrés confiants quant à l'issue de ce dossier, Messi, qui avait pourtant rempilé selon les dires de son président, Josep Maria Bartomeu, le printemps dernier, pourrait décider de quitter librement son club de toujours. Bien évidemment, il est dans l'intérêt de La Pulga de faire durer le suspense afin d'obtenir éventuellement un contrat encore plus juteux. Reste que depuis quelques semaines, les relations entre le board barcelonais et ses cadres, parmi lesquels Andrés Iniesta, qui pourrait lui aussi ne pas prolonger se sont sérieusement dégradées. 2. Arsenal ne lâche pas Lemar ! Arsenal a échoué cet été dans sa quête de recruter Thomas Lemar (21 ans). Dimanche, sur le plateau de Téléfoot, l'entraîneur Arsène Wenger a confirmé que le club londonien avait proposé 100 millions d'euros pour l'ailier de l'AS Monaco, mais aussi qu'il comptait revenir à la charge. Ce vendredi, la presse anglaise annonce que les Gunners ont l'intention de repasser à l'action dès janvier, lors du prochain mercato. Arsenal a même déjà préparé un contrat de cinq ans assorti d'un salaire hebdomadaire de 271 000 euros, soit un peu plus de 14 millions d'euros par an ! Néanmoins, même avec un transfert d'au moins 100 millions d'euros, difficile d'imaginer un départ de Lemar en plein milieu de saison. 3. Adrien Silva bloqué pour... 14 secondes ! Adrien Silva (28 ans) ne rejoindra pas Leicester. La BBC a confirmé mercredi que le transfert du milieu de terrain du Sporting Lisbonne a été annulé car les Foxes avaient transmis les documents avec... 14 secondes de retard ! Comme le règlement l'autorise, Leicester avait demandé un délai supplémentaire de deux heures pour boucler l'arrivée du Portugais, censé remplacer Danny Drinkwater parti à Chelsea. Mais cela n'a pas suffi. Il ne manquait pas grand-chose... 4. Le Barça surveille toujours Lopez Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez (19 ans) figure dans les petits papiers du FC Barcelone en prévision du mercato d'été 2018. Et cette tendance se confirme si on en croit le quotidien catalan El Mundo Deportivo ! En effet, les Blaugrana prépareraient d'ores et déjà le terrain pour la venue du jeune talent tricolore dans un an et auraient contacté l'agent du Marseillais pour évoquer une éventuelle collaboration. En confirmant son potentiel cette saison, Lopez, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OM, risque de faire l'objet de très belles offres dans un an... 5. Le PSG compte sur Meunier Cet été, le Paris Saint-Germain aurait pu céder à bon prix Thomas Meunier (25 ans) en Angleterre. Le Belge avait été désigné comme une priorité par Chelsea et Tottenham, qui ont dû se replier sur d'autres pistes face au refus du club francilien. Pour ne pas voir partir son latéral droit, le vice-champion de France compte maintenant le prolonger au plus vite. D'après La dernière Heure, Meunier, actuellement lié au PSG jusqu'en 2020, devrait bientôt recevoir une proposition de prolongation avec un salaire revu à la hausse, lui qui perçoit aujourd'hui 260 000 euros brut mensuels. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 9 septembre 2017 à 12h00. C'est officiel : - Le défenseur polyvalent de l'Olympique de Marseille, Tomas Hubocan, a été prêté à Trabzonspor.

- L'ailier Eric Bauthéac a résilié son contrat avec Lille. Il s'est engagé avec le club australien de Brisbane Roar. - L'entraîneur Diego Simeone a prolongé son contrat jusqu'en juin 2020 avec l'Atletico Madrid.

- Le milieu de terrain de l'AS Rome, William Vainqueur, a signé un contrat de trois ans avec Antalyaspor.

- Libre, le gardien Cédric Carrasso a signé un contrat d'une année avec Galatasaray.

- Le défenseur polyvalent Timothée Kolodziejczak quitte le Borussia Mönchengladbach pour les Tigres de Monterrey.

- Libre, le défenseur central Michaël Ciani s'est engagé avec le Los Angeles Galaxy.

- Le milieu de terrain de l'Olympiakos, Esteban Cambiasso, a décidé de prendre sa retraite.

- Alain Giresse a démissionné de son poste de sélectionneur du Mali. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, Julian Draxler, aurait été proposé au FC Barcelone... qui aurait refusé l'Allemand.

- Au fond du trou au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa reste toujours dans le viseur de Nice.

- Prêté à Malaga, l'attaquant Diego Rolan devrait quitter Bordeaux pour le Deportivo La Corogne l'été prochain.

- Le latéral gauche Cheikh M'Bengue n'est plus très loin de la sortie à Saint-Etienne. A l'étranger : - Arsenal et Chelsea visent l'attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller.

- Sans club, le latéral droit Bacary Sagna se trouve entre Leicester et West Ham.

- L'entraîneur de Crystal Palace, Frank de Boer, n'est plus très loin de la sortie.

- Le milieu de terrain du FC Barcelone, Rafihna, intéresse Arsenal, Liverpool et Tottenham.

- Le FC Barcelone vise le défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt.

- En fin de contrat en juin prochain à Liverpool, le milieu de terrain Emre Can pourrait rejoindre la Juventus Turin à l'issue de saison.

- Le champion d'Italie rêve également du milieu de terrain du FC Barcelone, Andrés Iniesta.

- Le latéral gauche Alex Sandro devrait prolonger jusqu'en juin 2022 avec la Juventus Turin.

- Libre, le défenseur central Marko Basa pourrait s'engager avec Stuttgart. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS