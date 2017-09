Real : l'intelligence et son style de jeu, la place des statistiques... Benzema explique sa conception du football Youcef Touaitia - Actu Espagne, Mise en ligne: le 08/09/2017 à 19h38 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Considéré comme un des meilleurs attaquants du monde, Karim Benzema n'affiche pas forcément des statistiques aussi impressionnantes que certains de ses homologues. Qu'importe pour le buteur du Real Madrid, puriste, qui s'est dit plus attaché par la beauté du football que par les chiffres. Benzema, toujours aussi passionné de football. C'est un petit exploit. Parti de l'Olympique Lyonnais en 2009, Karim Benzema (29 ans) est toujours l'attaquant du Real Madrid en 2017. Malgré la concurrence de Gonzalo Higuain, Emmanuel Adebayor, Javier Hernandez ou plus récemment d'Alvaro Morata, le Français a gardé la confiance de tous ses entraîneurs. Malgré ses 180 buts et 81 passes décisives en 370 rencontres avec la formation espagnole depuis désormais huit ans, l'ancien Gone est la cible des critiques pour ses statistiques jugées faibles en comparaison de certains de ses homologues. Benzema, un puriste du football Une déception pour Benzema, qui se dit plus attaché à l'intelligence de jeu qu'aux statistiques, auxquelles on peut tout faire dire. «C'est quelque chose qui n'intéresse plus les gens en fait. C'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui, on oublie certains détails» , a ruminé l'avant-centre madrilène, dont l'importance dans le schéma de jeu de Zinedine Zidane n'est plus à présenter, dans un entretien accordé à So Foot. «Quand un attaquant ne marque pas, mais crée plusieurs situations de jeu, ça n'intéresse personne. Alors qu'un attaquant qui ne touche pas un ballon, qui marque, mais qui n'est pas forcément beau à voir, on s'attarde sur lui. J'estime que le football doit être beau à voir, à regarder. Tu ne viens pas au stade ou tu ne t'installes pas sur ton canapé pour rester les bras croisés» , a analysé le Lyonnais. K. Benzema – «on se rapproche de la NBA» Selon le Bleu, la place prise par les statistiques est dangereuse puisque celles-ci rapprochent doucement mais sûrement le football de la NBA, où les chiffres sont rois. «Oui, c'est du basket. On se rapproche de la NBA, je pense même qu'ils vont créer une nouvelle ligue. On ne regarde plus ce qu'il se passe sur le terrain, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'on fait voir aux gens» , a lancé Benzema. Pour le buteur merengue, qui revendique son côté puriste, les gens sont beaucoup moins passionnés au fil du temps. «Il n'y a plus d'amour du foot. Quand tu regardes un match à la télé ou une émission, on ne te parle que de statistiques, on ne te parle pas de foot. C'est la vision extérieure. Après, dans les équipes, on parle football, il y a des séances vidéo... Heureusement» , a poursuivi l'international tricolore. Benzema préfère l'altruisme à l'individualisme Et Benzema, lui, comment se considère-t-il parmi les nombreux types d'attaquants ? Alors que certains de ses homologues sont réputés pour leur esprit de tueur, le double champion d'Europe en titre préfère se ranger dans la catégorie des 9 qui adorent marquer mais surtout proposer des solutions à leurs partenaires. «Pour moi, un attaquant a, par nature, cette mentalité de tueur. C'est en lui» , a ajouté Benzema. «Après, tu as plusieurs types d'attaquants : tu as l'attaquant qui va rester dans une surface qui, si tu ne lui donnes pas de ballon, ne va te servir à rien, et inversement si tu lui en donnes ; tu as l'attaquant créateur ; et, tu as l'attaquant qui peut tout faire. Moi, je me place dans la dernière catégorie : je peux créer et terminer» , a considéré le buteur de la Maison Blanche. C'est probablement ce qui lui a permis d'avoir une longévité incroyable au sein d'une des plus grandes institutions du monde. Que pensez-vous de l'analyse de Benzema ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





