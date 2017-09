Tottenham : Pochettino met un coup de pression à Aurier...

Transféré du Paris SG à Tottenham cet été, Serge Aurier doit revoir son comportement en Angleterre. Au moindre écart, son entraîneur Mauricio Pochettino peut se montrer violent...

Aurier devra rester calme avec Pochettino

«Il y a des choses plus marquantes dans ma carrière, mais ils ont préféré s'attarder sur ce qui s'est passé en dehors des stades.» Parti du Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre Tottenham, Serge Aurier (24 ans) a justifié sa décision de quitter la France en évoquant notamment le tapage médiatique, trop important selon lui, provoqué par ses frasques extrasportives.

Pochettino a discuté avec Aurier

Entre l'affaire Periscope et ses déboires avec la police, il est vrai que le latéral droit se trimballait l'étiquette d'un joueur au comportement loin d'être irréprochable depuis février 2016. Mais ses frasques ne sont pas passées inaperçues en Angleterre. D'ailleurs, son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino l'a déjà prévenu.

«J'ai parlé avec lui bien sûr, de choses et d'autres, mais je suis quelqu'un qui regarde devant. Je ne connaissais pas sa vie avant. Nous avons eu une longue conversation, il sait très bien comment nous sommes, ce que nous attendons de lui et de tous les joueurs sur leur comportement au sein du groupe. Nous devons garder une dynamique, je lui fais confiance, je suis convaincu qu'il peut réussir ici et aider l'équipe» , a expliqué le coach des Spurs jeudi en conférence de presse.

«je te tuerai, je te mettrai un coup de boule»

Ce vendredi, la presse anglaise rapporte de nouveaux propos de Pochettino, réputé dur sur la discipline, concernant le comportement d'Aurier. Et en cas de nouveau dérapage, le coach des Spurs se montrera ferme et... violent. «Je lui ai dit : je te tuerai, je te mettrai un coup de boule» , a assuré l'Argentin dans des termes virulents rapportés par les médias anglais. Cette fois, on imagine mal Aurier prendre le risque de qualifier son entraîneur de «fiotte» ...

