Equipe de France : Deschamps, Zidane, Benzema... Les vérités de Le Graët Youcef Touaitia - Equipe De France, Mise en ligne: le 07/09/2017 à 20h15 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Quatre jours après la contre-performance au Luxembourg (0-0), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde en Russie, Noël Le Graët est revenu sur les sujets chauds concernant l'équipe de France. Le président de la FFF a évoqué Didier Deschamps, Zinedine Zidane et même Karim Benzema. Le Graët s'est confié sur les sujets chauds des Bleus. En bonne position pour se qualifier pour la Coupe du monde en Russie après sa nette victoire face aux Pays-Bas (4-0), jeudi dernier, l'équipe de France s'est compliquée la tâche en concédant un piteux résultat nul contre le Luxembourg (0-0), dimanche. Pas de quoi inquiéter Noël Le Graët. Interrogé par La chaîne L'Equipe, le président de la Fédération Française de Football (FFF) a évoqué les sujets chauds concernant les Bleus. Parmi ceux-ci, la situation contractuelle de Didier Deschamps. Le Graët va discuter avec Deschamps A neuf mois de la fin de son bail, le sélectionneur national n'a toujours pas prolongé. Mais cela pourrait rapidement être le cas. «Si on se qualifie, je le recevrai en Bretagne. Je l'écouterai. (…) Pour le moment, avec Didier, on est très cool. On va préparer la Bulgarie et la Biélorussie de façon très positive et on prendra un plateau de fruits de mer en Bretagne» , a indiqué le dirigeant de l'instance. Bien évidemment, cela n'est pas automatique. Pour trouver un accord, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, à qui l'on a promis une prolongation en cas de qualification pour le Mondial, devra se montrer motivé. «Il n'y a pas de timing, il y a une conversation. Il faut qu'on se mette éventuellement d'accord sur une durée, une envie, c'est plutôt ça. Je pense que Didier se plaît à ce poste. (…) On verra bien» , a poursuivi Le Graët. Zidane, Le Graët reste flou Si un rallongement du bail de Deschamps est en bonne voie, l'idée de voir Zinedine Zidane, qui réalise un travail énorme à la tête du Real Madrid, un jour avec les Bleus, n'est pas à exclure. A ce sujet, le Breton s'est montré assez flou. «Zizou aime l'équipe de France, j'en suis persuadé. Il a un contrat sûrement important en longueur et financièrement. Je le connais bien, il est bon négociateur. Battons la Bulgarie, déjà, et nous pourrons parler de l'avenir après» , a indiqué Le Graët. Le Graët apprécie Benzema mais... Autre élément de la formation espagnole, Karim Benzema (29 ans). Dès le coup de sifflet final face au Luxembourg, le nom du Lyonnais, écarté depuis près de deux années suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena puis après ses propos à l'encontre de Deschamps, a de nouveau ressurgi. Le Graët, a, une fois de plus, ouvert la porte au buteur merengue, qu'il apprécie énormément. «C'est un bon joueur. Excellent joueur, qui fait les beaux jours de Madrid. Mon affection sportive pour lui est importante. J'admire ce qu'il fait. Il n'y a rien contre Benzema» , a assuré l'homme d'affaires. Mais celui-ci n'a pas garanti un éventuel retour du double champion d'Europe en titre, boudé par Deschamps, qui ne devrait plus le rappeler. «L'avenir… Qui peut écrire l'avenir ? Personne» , a-t-il mollement concédé. Malgré les belles paroles du patron de la FFF, on n'est pas près de revoir Benzema avec les Bleus... Que pensez-vous des propos de Le Graët ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





