Equipe de France : accroché par le Luxembourg, Deschamps a fait trembler les murs !

Dominatrice tout au long de la partie, l'équipe de France a dû se contenter d'un match nul contre le Luxembourg (0-0) dimanche. Rien de grave en vue de la qualification pour le Mondial 2018. Mais cette performance a provoqué la colère du sélectionneur Didier Deschamps.

Didier Deschamps était agacé après le match nul contre le Luxembourg (0-0).

Après le large succès de l'équipe de France contre les Pays-Bas (4-0) jeudi, on ne s'attendait pas à ce scénario trois jours plus tard. A la fois séduisants et efficaces à Saint-Denis, les Bleus ont été incapables de battre le Luxembourg (0-0) dimanche.

En cause, un manque de précision dans le dernier et l'avant-dernier geste alors que la sélection tricolore s'est procurée de nombreuses occasions. De quoi agacer le sélectionneur Didier Deschamps qui n'a pas été tendre avec ses hommes dans le vestiaire.

La colère de Deschamps !

«C'est insuffisant. Vous n'avez pas été à la hauteur, aurait lâché le technicien selon RMC. On ne peut pas se cacher derrière les poteaux et la chance des Luxembourgeois. On a manqué d'efficacité.» D'autant que les Bleus avaient justement travaillé la finition la semaine dernière. Alors forcément, aucun joueur n'a osé répondre à Deschamps, qui a également remobilisé ses troupes.

Le conseil du sélectionneur

Certes, le sélectionneur sait que ce match nul permet tout de même à l'EdF de rester en tête de son groupe de qualifications pour le Mondial 2018. Mais avec un petit point d'avance sur la Suède, l'ancien coach de la Juventus Turin veut éviter tout relâchement. C'est pourquoi Deschamps a aussi rappelé à ses joueurs l'importance d'avoir du temps de jeu en club en vue des prochaines rencontres décisives en Bulgarie et contre la Biélorussie (7 et 10 octobre).

