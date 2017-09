Arsenal : quelle équipe type pour Arsène Wenger cette saison ? Romain Rigaux - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 04/09/2017 à 15h20 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Un été calme à Arsenal. Arsène Wenger disposera d'un effectif presque similaire à celui de la saison passée. Seuls Alexandre Lacazette et Sead Kolasinac sont venus renforcer les rangs londoniens, tandis qu'Alex Oxlade-Chamberlain est parti. Les supporters peuvent s'interroger sur la compétitivité de leur équipe. Wenger n'a pas beaucoup renforcé son effectif cet été Attendu au tournant cet été, Arsenal a encore déçu. Les Gunners ont été très discrets sur le marché des transferts en recrutant seulement Alexandre Lacazette et Sead Kolasinac. Au terme d'un long feuilleton, Alexis Sanchez est resté. Mais le Chilien ne sera pas rassuré par l'effectif londonien qui ne semble pas taillé pour lutter avec ses principaux rivaux : Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham et Liverpool. Depuis la fin de saison dernière, Arsène Wenger a choisi d'évoluer en 3-4-3. Et cela avait plutôt bien fonctionné. C'est moins le cas depuis le début de l'exercice 2017-2018 avec un secteur défensif très inquiétant. Un retour au 4-2-3-1 au cours des prochaines semaines n'est donc pas à écarter si les résultats ne s'améliorent pas. La défense à trois, on continue ? Au poste de gardien, Petr Cech est incontournable. Sa doublure restera David Ospina, puisque Wojciech Szczesny a été transféré à la Juventus Turin après son retour de prêt à l'AS Rome. Dans une défense à trois centraux, Laurent Koscielny est toujours accompagné de Shkodran Mustafi. Reste à savoir quel sera le troisième larron si ce système est conservé. A priori, Wenger semble vouloir placer Nacho Monreal aux côtés du Français et de l'Allemand, seuls titulaires dans une charnière centrale à deux éléments. En cas de blessures et de suspensions, ou pour les besoins de la rotation, Per Mertesacker et Rob Holding offrent deux autres options. Dans le couloir droit, un cran plus haut dans un 3-4-3, Hector Bellerin est indéboulonnable. Si Alex Oxlade-Chamberlain pouvait évoluer à ce poste, aussi bien à droite qu'à gauche, son départ pour Liverpool pouvait laisser un espoir à Mathieu Debuchy. Mais le Français est boudé par Wenger qui pourrait lui préférer le polyvalent Calum Chambers. Côté gauche, la recrue bosnienne Sead Kolasinac, arrivé libre en provenance de Schalke 04, est bien parti pour s'installer. Embouteillage au milieu, Lacazette renforce l'attaque Grosse incertitude concernant le duo axial dans l'entrejeu. Aaron Ramsey et Granit Xhaka semblent avoir une longueur d'avance sur Santi Cazorla, éloigné des terrains depuis de longs mois pour cause de blessure. Mais l'Espagnol aura son mot à dire lors de son retour à la compétition. Francis Coquelin, Mohamed Elneny et Jack Wilshere lutteront aussi pour s'imposer. En attaque, Alexandre Lacazette a été recruté 53 M€ pour évoluer en pointe. Au grand dam d'Olivier Giroud qui débute la saison avec un statut de remplaçant. Alexis Sanchez et Mesut Özil l'accompagneront dans cette attaque tout de même séduisante. Reste à savoir si le Chilien aura digéré son départ avorté cet été. Alex Iwobi et Danny Welbeck devront se contenter d'un rôle de doublure, tandis que Theo Walcott peut être titulaire à droite dans un 4-2-3-1 mais aussi évoluer un cran plus bas dans le 3-4-3 en cas de choix très offensif. L'équipe type possible d'Arsenal en 3-4-3 L'équipe type possible d'Arsenal en 4-2-3-1 Que pensez-vous de ces possibles équipes type d'Arsenal en 2017-2018 ? Quelle est la meilleure option ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





