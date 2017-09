Equipe de France : la panne sèche après la démonstration, les Bleus ont grillé leur joker...

Après le festival réalisé face aux Pays-Bas (4-0) jeudi, l'équipe de France a déçu dimanche en étant accroché par le Luxembourg (0-0). Dans la course à la qualification pour le Mondial 2018, les Bleus ont grillé un joker mais conservent un avantage par rapport à la Suède.

Olivier Giroud et les Bleus ont été tenus en échec...

En l'espace de quelques jours, l'équipe de France nous a proposé deux visages bien différents. Séduisants et même emballants face aux Pays-Bas (4-0) jeudi, les Bleus ont déçu face au Luxembourg (0-0) dimanche dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Si les Luxembourgeois ont été particulièrement valeureux, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas été à la hauteur avec un manque de créativité et d'efficacité dans la zone de vérité.

Une attaque tricolore qui n'a jamais trouvé la faille...

Face à un bloc défensif très bas, la France n'a jamais trouvé la faille. Un échec historique puisque les Bleus avaient toujours marqué au moins un but face à cet adversaire en 17 confrontations (16 victoires et 1 défaite remontant à 1914). Malgré une énorme domination, les Français ont buté encore et encore sur la défense adverse. C'est simple, il y avait toujours une jambe, une cuisse, un torse, une main (du gardien) ou la barre (à deux reprises) pour annihiler les tentatives tricolores.

«Les occasions on les a, mais on ne les concrétise pas. Ou bien ils ont un peu de réussite. Après on n'est pas à l'abri sur une ou deux attaques rapides à la perte de balle. Tant qu'ils sont à 0-0, ils y croient. Ils ont peut-être eu de la réussite mais on doit marquer. On n'a pas eu d'efficacité», a analysé Deschamps. A l'image d'un Olivier Giroud transparent sur cette partie, les attaquants français ont manqué d'inspiration.

Un joker grillé, mais la France a son destin entre les mains

Malgré cette contre-performance, l'équipe de France conserve son destin entre ses mains. Grâce aux résultats de la semaine, le vice-champion d'Europe 2016 a repris la tête du Groupe A avec un point d'avance sur la Suède. A deux matchs de la fin des éliminatoires, Deschamps se veut donc positif. «C'est une lapalissade de dire qu'avec trois points face au Luxembourg, évidemment, c'était mieux. Je suis d'un naturel positif», a-t-il commenté.

«La réalité après ce match contre le Luxembourg, c'est qu'on est mieux sur le plan comptable qu'avant les deux matchs de la semaine puis que nous avons un point d'avance sur la Suède. Après, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, il vaudra mieux gagner les deux derniers pour ne pas avoir à compter sur les autres», a reconnu le technicien français devant les médias. En dominant la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (le 10 octobre), la France sera qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie et cet accro contre le Luxembourg ne sera qu'un lointain souvenir sans importance...

