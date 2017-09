Barça : et si Messi tournait le dos à son club de toujours ?

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé. Malgré l'optimisme des dirigeants catalans, l'attaquant argentin pourrait réserver une grosse surprise en quittant son club de toujours à l'issue de cette saison.

Messi n'a toujours pas prolongé au Barça...

«Lorsque le club annonce un accord, il est validé par les deux parties. Nous n'avons besoin que de l'acte de protocole, il y a accord entre les deux parties, nous attendons de protocoliser cette situation.»

Samedi, le directeur des sports du FC Barcelone, Albert Soler, s'est dit confiant quant à une prolongation imminente du contrat de Lionel Messi (30 ans), qui expire en juin prochain. Alors que le président Josep Maria Bartomeu avait annoncé la bonne nouvelle au printemps dernier, l'Argentin, lui, n'a toujours pas donné de réponse favorable.

Messi, un doute sur sa prolongation ?

Et celle-ci pourrait ne jamais arriver. En effet, selon le journaliste de la radio Onda Cero, Alfredo Martinez, la superstar sud-américaine refuserait de rempiler. Une information provenant d'un média très fiable qui peut d'ores et déjà inquiéter les plus fervents fans du vice-champion d'Espagne en titre.

Bien évidemment, il est dans l'intérêt de La Pulga de faire durer le suspense afin obtenir éventuellement un contrat encore plus juteux. Mais l'opportunité de s'en aller libre et de rejoindre pour la première fois de sa carrière un autre club qui pourrait lui offrir une prime à la signature complètement folle n'est pas à écarter.

L'épisode Neymar, le traitement réservé à Iniesta...

Pour le moment, l'heure n'est pas à l'affolement. Mais le board barcelonais a des raisons de s'inquiéter. Très fragilisée après un mercato estival raté, marqué par le départ de Neymar, la direction du Barça se retrouve fâchée avec de nombreux cadres, notamment suite aux photos publiées par certains d'entre-eux suite à la récente visite du néo-Parisien en Catalogne.

Le sort d'Andrés Iniesta, également en fin de contrat à l'issue de la saison, et qui s'est dit surpris par l'attitude de ses patrons, qui ne lui ont rien proposé jusqu'ici, est un des nombreux signes qui soulèvent des interrogations. En attendant d'y voir plus clair, Bartomeu et ses collaborateurs auront intérêt à se montrer inspirés s'ils souhaitent s'éviter une très mauvaise surprise.

