Top Déclarations : fallait pas chauffer Aulas, le président d'Amiens à la ramasse, la direction de l'OM prend cher... Pierre-Damien Lacourte - Top Declarations, Mise en ligne: le 02/09/2017 à 08h42 Au menu du Top Déclarations cette semaine, Aulas ne loupe pas le président de Guingamp, celui d'Amiens doit réviser ses fiches, la direction de l'OM prend cher, Eyraud se défend comme il peut, Arsenal agace ses légendes, Mourinho se paie Old trafford… Découvrez les phrases choc de la semaine. Quand il se lâche, Jean-Michel Aulas ne fait pas semblant. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Jean-Michel Aulas – «Bertrand Desplat est un vilain personnage sur le plan humain, il n'a jamais rien créé par lui-même et a profité de la performance des autres» (Twitter, le 30/08/2017) Tancé par le président de Guingamp Bertrand Desplat pour ses critiques à l'égard du Paris Saint-Germain et ses moyens en provenance du Qatar, Jean-Michel Aulas s'est lâché sur Twitter. Et le président de l'Olympique Lyonnais n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. «Comment quelqu'un d'aussi insignifiant sur ses réalisations peut-il oser porter des jugements de ce type ? Démontre et tu parleras ensuite» , a également posté JMA. Bim et re-bim. 2. Bernard Joannin – «On accueille un joueur qui a quand même été meilleur buteur de Ligue 2 avec Monaco» (RMC, le 31/08/2017) Invité à s'exprimer sur sa recrue Lacina Traoré, le président d'Amiens s'est félicité d'accueillir un joueur qui avait terminé meilleur buteur de Ligue 2 avec Monaco en 2013. Problème, le géant ivoirien est arrivé sur le Rocher seulement en 2014. Bernard Joannin va devoir réviser ses fiches... 3. Ian Wright – «C'est vraiment une mauvaise affaire de laisser partir Alexis Sanchez libre l'année prochaine. Prenez le putain d'argent ! Il ne veut pas être là ! Nous sommes Arsenal, un peu de fierté» (Twitter, le 31/08/2017) Malgré plusieurs offensives, Manchester City n'est pas parvenu à s'offrir Alexis Sanchez cet été. A un an du terme de son contrat, l'ailier chilien reste donc à Arsenal et pourra partir gratuitement en fin de saison. L'ancienne gloire du club londonien Ian Wright est furieux ! 4. Christophe Dugarry – «Rolando, Hubocan, Doria, Sakai, Sarr, Ocampos... Ce sont peut-être de bons joueurs mais pour une autre équipe, pas pour l'OM. Si les dirigeants ne s'en sont pas rendu compte, il fallait racheter Lorient» (RMC, le 28/08/2017) Si on a retenu cette déclaration de Christophe Dugarry, le consultant de RMC n'est pas le seul à s'être montré très critique à l'égard de l'Olympique de Marseille et plus particulièrement de sa nouvelle direction cette semaine. Pierre Ménès a lui aussi eu des mots durs, accusant notamment Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud de tromper leurs supporters. 5. Jacques-Henri Eyraud – «Il y a des joueurs qui ont eu 18 ans qu'on achète pour 180 millions d'euros. C'est sûr, c'est difficile de lutter contre la nouvelle réalité du foot européen. (...) On a investi 103 millions en deux mercatos. (...) L'actionnaire met de l'argent de sa poche, on a zéro dette, cela mérite plus de reconnaissance» (Conférence de presse, le 30/08/2017) Pointé du doigt tout au long de la semaine, Jacques-Henri Eyraud s'est défendu en conférence de presse mercredi. Le président de l'OM est notamment revenu sur l'investissement de la nouvelle direction olympienne lors des deux dernières périodes de transferts. 6. Thierry Henry – «C'était irregardable. A un moment, j'avais envie de partir. C'est douloureux. C'est surtout la façon dont ils perdent. C'est toujours la même chose, on l'a déjà vu avant. Tout ce qu'on voit me rappelle ce qu'il se passe depuis dix ans. Le mot que j'emploie, c'est confort. Tout est confortable à Arsenal» (Sky Sports, le 27/08/2017) Légende d'Arsenal, Thierry Henry a vécu un très mauvais dimanche le week-end dernier avec la déroute des Gunners à Liverpool (0-4). Très déçu, le Français s'est complètement lâché à l'issue de la rencontre. 7. José Mourinho – «J'ai vu le ballon dans les filets et les joueurs sauter. C'était la première fois du match que j'entendais le public. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que le stade était plein» (Conférence de presse, le 26/08/2017) Trois victoires en autant de journées de Premier League, aucun but encaissé, une place de leader... On pourrait croire que tout va bien à Manchester United. Seulement voilà, le manager José Mourinho n'est pas satisfait du public qu'il n'a pas entendu avant l'ouverture du score de Marcus Rashford à la 70e minute contre Leicester City (2-0), samedi dernier. 8. Geoffrey Kondogbia – «Le meilleur joueur du monde absent ? Je ne savais pas que Lionel Messi jouait au Real...» (Conférence de presse, le 27/08/2017) Buteur contre le Real Madrid (2-2) dimanche dernier en Liga, le milieu de terrain du FC Valence Geoffrey Kondogbia a répondu à la presse avec humour après la rencontre. Lorsqu'un journaliste lui a rappelé l'absence du meilleur joueur au monde côté madrilène, en référence à Cristiano Ronaldo bien sûr, le Français a fait mine de ne pas comprendre. 9. Idriss Saadi – «C'est mon club formateur. Point. Encore que, quand on sort si peu de joueurs, dont un phénomène, Kurt Zouma, qui aurait réussi n'importe où, je n'appelle pas ça un club formateur. (...) Je n'ai aucune rancoeur, mais je constate et je ne comprends pas. Surtout quand tu as l'exemple à côté de Lyon qui, lui, fait preuve de patience avec ses jeunes» (L'Equipe, le 27/08/2017) Formé à l'AS Saint-Etienne, l'attaquant Idriss Saadi s'éclate désormais à Strasbourg. De quoi lui faire oublier son passage compliqué chez les Verts ? Pas vraiment. 10. Aurelio De Laurentiis – «Le PSG nous a offert 5 millions d'euros plus 2 millions de bonus pour Reina. J'ai dit merci et au revoir» (Sky Sport Italia, le 30/08/2017) Courtisé par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été, le gardien Pepe Reina est finalement resté à Naples, le président du club italien Aurelio De Laurentiis s'étant opposé à son départ. C'est sur cette révélation du président de Naples que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





