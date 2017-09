Transfert : ouf, Sakho trouve une porte de sortie ! (officiel)

Le défenseur central Mamadou Sakho a quitté Liverpool pour Crystal Palace. Le Français est transféré dans un club où il a évolué six mois en prêt la saison passée.

Sakho retrouve le maillot de Crystal Palace

Mamadou Sakho peut être soulagé. Indésirable à Liverpool, le défenseur central a dû patienter jusqu'aux derniers instants du mercato estival pour enfin quitter le club de la Mersey. En effet, l'ancien Parisien a été transféré à Crystal Palace ! L'international tricolore retrouve un club où il avait été prêté six mois la saison passée.

Dans la dernière ligne droite du mercato, les Eagles ont tenté de s'offrir Eliaquim Mangala, mais c'est finalement Sakho qui retourne au Selhurst Park pour un montant de 28, 2 millions d'euros. C'est un peu moins que les 32 millions d'euros réclamés par les Reds au départ mais cela ne l'empêche pas de devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Crystal Palace, après Christian Benteke (31,2 M€). Il s'est engagé pour quatre saisons avec l'actuel 19e de Premier League.

M. Sakho - «le meilleur choix»

«J'ai adoré le challenge l'an dernier, c'était difficile mais beau et c'est pourquoi cet été j'ai pensé que Palace était le meilleur choix. Je me sens très bien, je me suis entraîné très dur pour revenir à 100% de mon niveau» , a confié le joueur de 27 ans. De retour dans le quartier du sud de Londres, il va pouvoir se concentrer désormais plus sereinement sur la suite de sa carrière

A Crystal Palace, Sakho s'offre un temps de jeu assuré et un horizon dégagé après une aventure à Liverpool très compliquée. Arrivé en 2013 à Anfield Road, Sakho ne s'est jamais imposé durablement chez les Reds. En avril 2016, son contrôle antidopage positif à un brûleur de graisse a signé la fin de son aventure. Suspendu puis blanchi, il n'a ensuite jamais retrouvé la confiance de l'entraîneur Jürgen Klopp.

Que pensez-vous du départ de Sakho à Crystal Palace ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...