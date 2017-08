PSG : comment Emery a eu la peau de Kluivert

Ancien directeur du football du Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert a quitté le club de la capitale cet été. Derrière ce départ se cache une décision d'Unai Emery. L'entraîneur parisien a poussé son président Nasser Al-Khelaïfi à remplacer le Néerlandais.

Emery voit son influence grandir au PSG

L'aventure de Patrick Kluivert au Paris Saint-Germain n'aura duré qu'un an. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Néerlandais ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters parisiens. Critiqué pour son bilan décevant, notamment concernant le mercato estival 2016 (Ben Arfa, Krychowiak, Jesé), l'ancien attaquant est finalement parti en juin dernier.

Emery a poussé Kluivert dehors

Officiellement, Kluivert et le Paris SG se sont quittés d'un commun accord alors qu'il avait refusé un reclassement. Mais l'homme de 41 ans a bien été poussé dehors afin d'être remplacé par Antero Henrique, nommé directeur sportif. Et Unai Emery n'est pas étranger à ce départ. L'entraîneur espagnol du PSG a même joué un rôle majeur, comme il l'a confié dans un entretien accordé à So Foot.

«L'année dernière, je me suis assis avec le président et je lui ai dit : "Président, on peut prendre différents chemins. Si tu choisis de faire le chemin avec moi, tu dois m'écouter et changer certaines choses avec le directeur sportif". Le président a décidé de remplacer Kluivert par Antero» , raconte Emery. Et en lisant l'ensemble de ses propos, on comprend aisément que ce n'était pas l'amour fou entre Kluivert et le coach parisien.

U. Emery - «j'ai été passif, c'est fini»

«Maintenant, nous sommes tous sur la même longueur d'ondes. Le président connaît mes besoins et, avec l'aide d'Antero, il les satisfait» , lance le Basque, qui a attendu une saison avant d'imposer ses choix et ses idées. «Quand je suis arrivé, j'écoutais le directeur sportif et le président. Je leur disais : "OK, vous connaissez mieux l'équipe que moi, je vous fais confiance". J'ai été passif. Maintenant, c'est fini» , assure-t-il.

Avec le recrutement de Neymar et celui attendu de Kylian Mbappé, peut-être accompagné de Fabinho, on peut dire que le travail réalisé par Henrique a été bien plus impressionnant cet été. Forcément, Emery ne peut qu'être satisfait d'obtenir de tels joueurs dans son effectif pour travailler. Et il peut se dire qu'il a bien fait de s'imposer...

